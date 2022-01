El nuevo multamóvil de la Policía Local entrará en servicio contra la doble fila este mismo mes

Después de un considerable retraso, el nuevo Automóvil de Vigilancia Integrada (AVI), más conocido como multamóvil de la Policía Local entrará en servicio este mismo mes para luchar contra la doble fila. La Concejalía de Seguridad Ciudadana presentará la semana que viene el último equipamiento que ha recibido, y que incluye también un radar, así como drones. Mientras que estos últimos todavía tardarán en estar activos, puesto que los agentes municipales todavía deben completar la formación para controlarlos, pero la Unidad de Disciplina Vial instalará el AVI en uno de sus vehículos de forma inminente.



El multamóvil no solo es útil para luchar contra la doble fila, sino contra el estacionamiento irregular en general. La Concejalía de Seguridad Ciudadana había asegurado desde hace casi más de un año que adquiriría un nuevo aparato, que cuesta 90.000 euros, en cuanto consiguiera los fondos necesarios a través de un modificativo de los presupuestos. El aparato, que se instala en el techo del vehículo permite detectar al vehículo infractor y lee la matrícula de forma automática, mientras el coche se desplaza por la calle con los agentes en el interior.



Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las sanciones que impone la Policía Local son precisamente por estacionamiento irregular: coches en doble fila, en zona de carga y descarga, sobre las aceras.... Pero sigue siendo la infracción más común. En noviembre de 2019, se pusieron en marcha las cámaras de la Vía Prioritaria Vigilada (VPV) en calles como Juan Flórez o a ronda de Outeiro, que han resultado ser muy útiles pero el multamóvil permitirá actuar en las calles más pequeñas de barrios más periféricos, como Os Mallos o la Sagrada Familia, donde se producen muchas irregularidades debido a la escasez de aparcamiento.









El segundo vehículo





No será el primer multamóvil con el que contaría la ciudad. La Policía Local contaba con un vehículo que había sido cedido de forma gratuita por la antigua concesionaria de la ORA, pero que no tardó en encontrarse obsoleto y quedó fuera de servicio. Comenzó a utilizarse en noviembre de 2008, pero pasaba periodos de tiempo cada vez más largos sin funcionar: en 2012 impuso 3.690 sanciones, en 2015, 872; pero en 2016 ya cayó en picado, hasta imponer solo 149 sanciones. En los dos anteriores ejercicios se recuperó un poco, llegando a los 448 en 2017 y a los 470 en 2018, pero sin recuperar nunca los niveles de efectividad de hace unos años.



Al nuevo multamóvil hay que añadir el radar portátil, de último modelo, que se añade al que ya existe, pero que está quedándose obsoleto, y que suele apostarse en la Tercera Ronda, una de las vías donde más excesos de velocidad se detectan. También los dos drones podrán servir para controlar el tráfico. El Ayuntamiento todavía no ha anunciado si presentará estos aparatos con los vehículos que están esperando y que llegan con retraso como dos motocicletas, coches patrulla o varias furgonetas.