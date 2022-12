La nueva figura del Belén Municipal de A Coruña será Ramón Pérez Costales, benefactor de Pablo Picasso

El montaje del Belén Municipal de Navidad comenzó esta mañana en el salón de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita. Este año contará, como ya es tradición, con una nueva figura, la de Ramón Pérez Costales, médico y benefactor de Pablo Picasso cuando residía en A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, puso en valor la propuesta, que abre camino a la programación prevista por el Ayuntamiento para conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte del artista, que pasó parte de su infancia en la ciudad.

En este sentido, detalló la regidora, "coa inclusión da figura de Ramón Pérez Costales no Belén Municipal rendémoslle homenaxe a unha persoa fundamental para comprender a traxectoria e percorrido dun artista universal como Picasso. Ramón Pérez Costales traballou para conseguir que Picasso tivese espazos na nosa cidade para as súas primeiras exposicións. Por exemplo, na rúa Real. A súa inclusión no Belén Municipal non fai senón recordar a figura de Costales, falecido na Coruña en 1911”. En Belén estará abierto al público desde el próximo viernes, día 9, a las 17.30 horas.

Cabalgata

Este año el gran evento navideño, la Cabalgata de Reyes, también estará dedicado a Picasso, por lo que las carrozas municipales contarán con detalles inspirados en sus pinturas. El Gobierno local busca una cabalgata con inspiración picassiana y relacionada con la pintura. Según plantea el documento, el contratista diseñará y fabricará dos tipos de carrozas. Las primeras serán las reales, que serán tres, y deberán ser mucho más majestuosas que las destinadas al cortejo real. De mayor envergadura, tendrán que estar dotadas de elementos diferenciadores que muestren su grandeza, además de llevar como figura principal la Torre de Hércules en diferentes colores, simulando una torre de caramelo, tal y como la llamaba el pintor.

Las segundas serán las que compongan el cortejo real, que tendrán una figura central grande relacionada con la pintura o con elementos que tengan que ver con el pintor, como paletas de colores, pinceles, caballetes o palomas, entre otros. La empresa adjudicataria se encargará del diseño de las carrozas, las cuales tienen que ser lo más vistosas posibles y estar dotadas de gran luminosidad. Una vez terminada la construcción y decoración, serán trasladadas desde su ubicación hasta un local municipal donde quedarán depositadas hasta la celebración del gran desfile de Reyes.