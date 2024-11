Norman Reedus, Daryl en ‘The Walking Dead’, comparte en Instagram los paisajes de Costa da Morte

Unas 300 personas entre técnicos, actores, extras y ayudantes participan estos días en el rodaje de la nueva temporada de la serie la serie zombie "The Walking Dead". El actor Norman Reedus, uno de los protagonistas de la serie, ha compartió en sus redes sociales varias fotos de paisajes de la Costa da Morte.

Captura de pantalla 2024 11 23 135627

En una de las stories el actor comenta "the coast of death.I think many fishermen are sleeping in the sea", "la Costo da Morte. Creo que muchos pescadores están durmiendo en el mar", fascinado por la belleza del paisaje en el que se encuentra rodando.

La serie que cuenta ya con 11 temporadas y 24 episodios terminará en tierra gallegas, con la emisión de la última temporada.