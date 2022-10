Noemí Ferreiro | “La vida no es tan fácil y muchos se olvidan de que la Sagrada Familia es un barrio obrero”

Después de casi tres décadas en la militancia vecinal y 14 años al frente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Paternidad- Sagrada Familia Noemí Ferreiro tuvo lo que las leyendas del deporte califican de un último baile. En su caso fue, de forma literal, una celebración con música, flores y buenos recuerdos en el remozado y reabierto centro social del barrio, un bien que reivindica como punto de encuentro. En los próximos días cederá el testigo de una agrupación que a punto estuvo de desaparecer por falta de relevo, pero que finalmente seguirá velando por una de las áreas más reconocibles de la ciudad.

¿Qué sensación le queda después de dejar de ser la cara visible del barrio en María Pita?

Yo estaba porque me gustaba, me gusta mirar por el barrio y hacer cosas. El problema que hay es que somos mayores y nadie nos ayuda. No es de muy buen gusto que te vean por la calle y te digan que no haces nada. No me voy con alivio ni con disgusto. Hicimos un cometido y esperemos que quien lo coja haga lo mismo.

¿Es optimista?

No sabemos cuál va a ser el equipo que lo coja. Será gente del barrio y, mientras sean de aquí, pues sabrán lo que necesita. .

Además de vecinal la suya es una asociación de comerciantes; parece un sector a la baja en la Sagrada Familia...

El comercio está fatal. A ver si quien entre consigue levantarlo. La mayoría es gente muy mayor. Muchos bajos han cerrado por jubilación. La vida no es tan fácil como parece y muchos nos olvidamos que esto es un barrio obrero.

¿Cómo ha cambiado el barrio desde su llegada a la asociación en los noventa?

Mucho, especialmente en el tema de la drogadicción. En ese sentido hemos ido a mejor. Mucha gente, especialmente jóvenes, se fueron. A nivel servicios también se ha mejorado. Yo aquí estoy encantada de la vida después de 38 años viviendo. Yo no le gustaba mucho a la gente, pero tengo un carácter que me hace decir las cosas como son.

Siempre tiene buenas palabras para los Gobiernos con los que le tocó tratar...

Con todos sí, pero con este no tanto. Estoy muy contenta con Esther y Diana, pero con Inés Rey no tanto. Esther y Diana me atendieron siempre genial, a pesar de que fui una pesada. Son lo mejor que me ha pasado y no me importa que los demás se enfaden. Cada vez que llamaba venían al barrio. Con Inés solamente tuve un contacto pequeño durante veinte minutos.

Siempre se reivindica A Coruña como una ciudad de barrios...

Sí, lo que pasa es que nunca estamos contentos. Entiendo que somos muy repugnantes. Hay que colaborar y aquí fuimos dos personas solas las que luchamos por este barrio.

¿Cuál va a ser su postura en el futuro respecto al barrio?

Si veo algo que no me guste, voy a seguir llamando por mi cuenta. Claro que contactaré con la asociación, pero ellos ya sabrán lo que tienen que hacer.

Su despedida fue en el centro social, después de años cerrado por la pandemia...

Estaría muy bien que la alcaldesa hablase con la presidenta. Es algo que no hay en el resto de la ciudad. Se podría aprovechar para muchísimas cosas más. Por ejemplo, a la gente mayor le encantaría poder bailar una vez a la semana, aunque se le cobre dos o tres euros. Para abrirlo otra vez costó un riñón.

¿Cómo queda la Sagrada Familia?

Está todo muy sucio y me resulta violento decir todo lo que hay que hacer.

¿Qué mensaje manda a los vecinos?

Que cooperen y que colaboren con la asociación, que transmitan todo lo que ven cada día en la calle.