Los niños se adelantan a la apertura oficial del área infantil del Paseo Marítimo

No está abierto de forma oficial, y de hecho colgadas de los bancos (y arrastradas por el suelo) hay cintas rojas y blancas que algún operario municipal colocó con la esperanza de que por ahora no se accediese a él. ¿Pero quién puede parar el ímpetu de un niño cuando otea un parque infantil? Pues obviamente nadie. Y es por ello que el área infantil de Os Pelamios, situada justo debajo del más que bicentenario cementerio de San Amaro, lleva varios días abarrotada de críos y sus respectivos padres. Pese al frío viento que azota la zona, no sabemos cuál de las dos generaciones disfruta más.



Los juegos son muy originales: los niños pueden trepar por una estructura de cuerdas, atravesar unos cilindros metálicos, saltar sobre unas camas elásticas... Hay también los clásicos toboganes y un amplio rocódromo.



Para los padres, lo más destacado no son todos estos atractivos sino las vistas. De izquierda a derecha si te sitúas frente al mar, estas son: jardín de San Carlos, Maestranza, dique de abrigo con su torre de control marítimo, las playas de Oleiros, Seixo branco, el puerto exterior de Ferrol y los menhires del parque escultórico de la Torre.



La conclusión es evidente: “Es el mejor parque de A Coruña”, sentenciaba ayer una progenitora a eso de las doce. En el corrillo de padres y madres alguien apuntaba que “el de Méndez Núñez está muy bien”, y es cierto, pues ves el Kiosco Alfonso y La Terraza por un lado, y el Cantón Grande por el otro, “pero no tiene mar”, le contestaba otra. Otros se acordaban del existente en el monte de San Pedro, pero “está más desactualizado y es más pequeño”, replicaban desde el banco de al lado.



Esta zona de juegos es uno de los elementos más destacados del plan de humanización y naturalización de este tramo del Paseo Marítimo, cuyas obras, que se han extendido durante año y medio, han contado con un presupuesto de 3,1 millones.



En una de las esquinas del área infantil, donde se ha levantado una especie de grada, una placa con los logos del Ayuntamiento y de la Unión Europea informa de que dicho proyecto de mejora “ha sido cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).