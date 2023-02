Los niños de 5ºC del Alborada visitan el Ideal Gallego

HUGO GARCÍA / SOFÍA ATRIO

Un grupo de 18 alumnos de 5ºC, y su profesora, del colegio Alborada visitan las instalaciones del Ideal Gallego, en el Palacio de la Ópera.

En el cole nos esperó el bus que nos llevó hasta el periódico. Al llegar nos recibió la subdirectora y nos dió un carné de periodista junior a cada uno. Luego nos llevó a ver la redacción y nos dividimos en grupos para darnos los temas a cada grupo. A nosotros nos tocó la noticia de la página web.

A nuestros compañeros les parece una experiencia inolvidable. Manuel dijo: "me parece muy divertido y me lo estoy pasando muy bien". Sabela dijo: " Es muy divertido y me lo estoy pasando genial".