Niña Polaca | “A la gente le ha gustado y ha adoptado nuestro discurso”

Una “misa musical” espera a los asistentes de este viernes al Garufa Club para ver el concierto de Niña Polaca. “Diversión”, reconoce entre risas Álvaro Surma, uno de los integrantes de la banda, sobre la actuación con la que presentarán ante sus “amigos coruñeses” su último disco, ‘Que adoren tus huesos’.



La gira, hasta la fecha, “está siendo una locura, la acogida está siendo increíble, creo que ninguno de nosotros se esperaba un recibimiento tan abrumador”, apunta Surma. Y es que apenas han tenido conciertos en los que no se haya colgado el cartel de ‘sold out’, y A Coruña no será la excepción, porque en el Garufa ya no quedan billetes.



'Que adoren tus huesos’ les llevó un par de años de trabajo. “No forzamos demasiado el tema de la composición, según cómo va saliendo y va haciendo falta, vamos haciendo canciones”, explica Surma, “tranquilidad y buena letra”, resume. Y esa tranquilidad les ha permitido ir publicando adelantos del disco desde finales de 2022, para “hacer que la gente se enganche al disco”.



Pero no fue esa calma la que les hizo explorar los diferentes sonidos que visten los catorce tracks del nuevo disco. “Eso está más dentro de lo que somos como grupo”. A la hora de componer, “llevo una canción, digamos cruda, guitarra, voz y melodía, y luego cada uno trabaja su parte como quiere, nos gusta mucho mantener esa libertad que tiene cada uno, porque nos respetamos mucho como músicos y nos gusta dejarnos hacer a cada uno”, asegura Surma. Así, las influencias de cada uno han creado un cóctel “ecléctico y heterogéneo”.



En el caso de Surma, transpiraron en este proceso de creación inspiraciones de la música catalana y francesa. El “jugar con síntesis, con ruidos raros que no son puramente musicales, eso viene mucho de grupos como Manel, Ferran Palau, Ginestá... hay una escena muy rica en cuanto a producción y arreglos”.

Y todo ese cóctel de sonidos que han podido explorar en los nuevos temas, ha dejado buen sabor de boca en el público. “Teníamos un poco de pánico, porque no son las típicas canciones que puedes escuchar cuando escuchas el indie guitarrero, sobre todo madrileño, con estructuras a veces muy tasadas, con mucho estribillo festivalero”, apunta Surma, que continua: “quisimos escapar un poco de ahí desde el principio, jugar con parones, estribillos largos, más cortos, que no haya, directamente... jugar con interludios extraños, más desarrollados a nivel musical... hemos intentado probar en esa dirección”.

Fundación y festivales

Niña Polaca nació de la casualidad de que Surma y Beto se mudaran al mismo edificio de Madrid y empezaran a escucharse. Con la idea de un grupo en mente, se subieron a la ola de “efervescencia” que había en la capital hace poco más de un lustro, “sin ningún tipo de pretensión, porque hacer música es una cosa tranquila y divertida”.



“A la gente le fue gustando y fue adoptando nuestro discurso y, a día de hoy, ninguno sabemos como hemos llegado hasta aquí”, reconoce Surma entre risas. Ahora, les toca prepara su concepto para los festivales veraniegos.