Dani Royo | “En España debería haber 20.000 homenajes a Antonio Flores”

Su próximo disco, que verá la luz dentro de poco, será “un renacer” para Dani Royo, porque lo conformarán temas más maduros que en su primer trabajo, “y me he sentido más libre al poder hacerlo”. De momento, el músico está publicando singles sueltos, teniendo uno de ellos un valor histórico y emocional importante.



Se trata de ‘Oh mi sol’, un tema que, originalmente, empezó a componer Antonio Flores. “Yo llevo muchos años haciendo un homenaje a Antonio Flores por toda Galicia y España”, comenta el músico maño. En el periodo que hacía esos conciertos tributo conoció al último guitarrista de Antonio Flores, Javier Catalá. “Era un tema que él tenía compuesto con Antonio en su día, se llegó a hacer la letra, se llegó a hacer la melodía, pero Antonio falleció y esa letra se perdió”, apunta. Catalá guardó la canción durante casi tres décadas y recordaba una parte de la letra. Tras unos conciertos con Royo, “me ofreció terminarlo”.



Además del orgullo de recuperar y ser protagonista de un pedacito de historia musical, el músico asegura que se trata de “una responsabilidad enorme, pero a la vez un honor, porque yo soy fan de Antonio desde niño y siempre me he sentido identificado con sus canciones y con sus letras”. Cuando llegó el momento de ponerse manos a la obra, “intenté conectar con el corazón y dejarme llevar un poco por la melodía y lo que me salió en el momento”. Así, ‘Oh mi sol’ “tiene un poquito de Antonio Flores, pero también de Dani Royo, es una mezcla”.



El artista explica que la reacción de la familia fue buena en todo momento. “Ellos firmaron el tema y les gustó mucho cuando escucharon el resultado, les encantó, porque es que tiene la esencia de Antonio, pero la identidad de Dani Royo”, asegura. Explica, además, que “la familia Flores lo firmó encantado, la heredera de los derechos de Antonio es Alba Flores”.

Pasado y gira por Galicia

Aunque ahora está inmerso en su propio proyecto, en el pasado era el protagonista de un homenaje a Antonio Flores. “Todo el mundo me decía que le recordaba a Antonio, entonces empezó por ahí la cosa”, afirma, y recuerda que “no había homenajes en España, yo creo que no solo tendría que haber uno, tendría que haber 20.000 homenajes a Antonio Flores”, asegura entre risas.



Galicia y A Coruña tuvieron mucha importancia en su desarrollo, pese a que él es de Zaragoza. “Para mí es como un nacimiento, llegué a Galicia con 10 y 11 años y ahí entré en contacto con la música y el folclore”, apunta, mientras recuerda que, aunque se fue a Tenerife, regresó años después: “Me marcó”.



Y a una tierra que le marcó regresa en breve para empezar a poner a disposición del público sus nuevas creaciones. El próximo día 23 actuará en el Trébol de Baio; un día más tarde, actuará en el Náutico de Miño; mientras que el día 28 actuará en el Cocktail & Dreams de la calle Riego de Agua. “Alternaremos Madrid y Coruña, porque la terriña siempre tira”, concluye.