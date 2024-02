Garufa Club celebra el décimo aniversario de la sala en A Coruña de la mano de SON Estrella Galicia

Este año, Garufa Club cumple diez años de conciertos y noches memorables en su actual ubicación de A Coruña. Así, este templo musical de la ciudad celebra el jueves su décimo aniversario con un concierto muy especial enmarcado dentro de la programación de SON Estrella Galicia. Se trata de la visita de uno de los grandes prodigios nacionales de los últimos tiempos, la cantante y multiinstrumentista Andrea Motis, que llegará acompañada de Josep Traver Dúo en una cita que ha colgado ya el cartel de “entradas agotadas”.

La artista estrenará en directo los temas de su reciente último lanzamiento, “Febrero”, que ha editado este mismo mes y es precisamente su décimo álbum.



Andrea Motis (Barcelona, 1995) es cantante, trompetista y saxofonista. Se dio a conocer en la escena gracias a su trabajo con la Sant Andreu Jazz Band y como solista en el quinteto que compartió con Joan Chamorro.

En 2011, con tan solo 16 años, tuvo la oportunidad de trabajar con el legendario artista y productor norteamericano Quincy Jones, que dijo de ella que tocaba la trompeta como Harry Sweets Edison, el saxo alto como Johnny Hodges y que cantaba como Billie Holiday. Jones no lo decía solo como un aficionado, sino como músico que compartió amistad con todos ellos, referencias absolutas para la joven Motis.

A día de hoy, los diez discos que ha publicado recorren todo el espectro de sus intereses, desde el jazz clásico hasta el funk pasando por la música brasileña. Además de la citada colaboración con Jones, ha compartido escenario con otras leyendas como Milton Nascimento, Omara Portuondo y Buena Vista Social Club, Esperanza Spalding o Yo-Yo Ma, quien también la invitó a participar en su disco de dúos “Notes for the future” versionando la canción popular catalana “El cant dels ocells”.



Una prolífica e imparable carrera para celebrar una década de vida de Garufa Club en su actual emplazamiento con el apoyo inquebrantable de SON Estrella Galicia.