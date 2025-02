Next Generation: fin de los fondos que han cambiado el aspecto de A Coruña

Desde el estallido del covid, la Unión europea ha estado inyectando grandes cantidades de fondos para reactivar la economía paralizada por la pandemia. Son los llamados Next Generation. Este maná de dinero europeo ha permitido en los últimos años al Gobierno local impulsar muchos de sus proyectos más importantes, sobre todo los que tienen que ver con la Concejalía de Movilidad: las humanizaciones de las calles y el impulso a la bicicleta, que han sido una de las señas de identidad del Gobierno de Inés Rey. Sin embargo, la convocatoria de fondos se está agotando y para 2025 el Ayuntamiento solo incluye 1,2 millones de euros.



El propio presupuesto señala que una de las incidencias más significativas con respecto a otros años es que disminuyen los recursos extraordinarios procedentes de los Next Generation. A día de hoy todavía no han concluido muchas de las obras que se han financiado en gran parte con estos fondos europeos (normalmente, un 80%). Por ejemplo, las obras de reurbanización de la calle Pla y Cancela, o más notablemente, las de la avenida de A Sardiñeira, con el nuevo acceso a la intermodal, los nuevos equipos de BiciCoruña y, por supuesto, la Zona de Bajas Emisiones.

Ramón Cabanillas forman parte de la ronda peatonal | PATRICIA G. FRAGA



La ronda peatonal que va desde A Gaiteira hasta la calle Barcelona se ha construido en gran parte con estos fondos. Alcalde Marchesi y Ramón Cabanillas son los mejores ejemplos: su aspecto no tiene nada que ver con el que exhibían antes de la pandemia. No solo se han cerrado al tráfico rodado sino que también se ha incluido mobiliario urbano, árboles y un nuevo pavimento para convertirlos en salas de estar para los coruñeses.



En definitiva, es el dinero de Europa lo que ha permitido crear “esa ciudad más amable, más humana”, de la que la alcaldesa suele hablar orgullosa.

INVERSIONES 1 Zona de Bajas Emisiones: 4,6 millones de euros La instalación de cámaras y otros sensores en un doble anillo alrededor de la ciudad es la inversión más importante 2 Servicio de BiciCoruña: 1,3 millones de euros La iniciativa más exitosa de la Concejalía de Movilidad requirió una subvención europea de 1,3 millones de euros en 2024 3 Reurbanización de la intermodal: un millón de euros Las obras de acceso a la nueva terminal de autobuses de la intermodal, en A Sardiñeira, son de las más costosas 4 Escalera mecánica en Adelaida Muro: 817.611 euros Esta obra, cuyo fin se encuentra próximo, permite salvar un desnivel de varios metros en dos vías de Monte Alto 5 Peatonalización de calle Compostela: 803.000 euros Esta vía comercial se convirtió en parte integral de la plaza de Lugo gracias a su peatonalización, hace ya cerca de dos años



La primera de Galicia



El Gobierno local también destacó que A Coruña fue la ciudad gallega que más fondos europeos consiguió aunque hay que señalar que España también fue el país que más dinero recibió de Bruselas, por lo menos, en relación a su población, millones de euros a través de varias convocatorias. En 2022, el 20 de mayo se recibió la primera partida de Next Generation: 10,9 millones de euros, pero llegó a tramitar 8,9 millones. En 2023, la previsión llegó a los 24 millones, gracias a las modificaciones (los presupuestos de 2023 habían sido prorrogados). De los de 2024 todavía no se ha publicado la liquidación.



Actualmente, se siguen realizando muchas obras financiadas por estos fondos de Europa. Por ejemplo, las obras de la escalera mecánica de Adelaida Muro o el ascensor de Pintor Villar Chao. Igual que la glorieta en el cruce de Gutenberg con avenida Finisterre. Puede decirse que la política de Movilidad de A Coruña se impulsa gracias a estas partidas procedentes de Bruselas.

Se ha impulsado la bicicleta, tanto el servicio BiciCoruña como el carril bici | QUINTANA



Agenda urbana



Hay que señalar que los Next Generation no son los únicos fondos que recibe A Coruña, existen otros, como los Feder (Fondos Europeos de Desarrollo Regional), que son todavía más importantes: en 2021, el Ayuntamiento recibió 16 millones de euros. En 2022, 17,4 y en 2023, 25,6. No hay que olvidar que los Feder fueron los que costearon la reforma del Paseo Marítimo: 3,1 millones de euros que han permitido la rehabilitación más importante de esta infraestructura desde su inauguración, entre el dique de abrigo y San Amaro. La diferencia es que los Feder son estructurales y los Next Generation, coyunturales. Es decir, que solo se podrá contar con ellos durante un tiempo.



Ya han pasado dos convocatorias, y se espera que salga una tercera. Para afrontarla en condiciones, se acaba de aprobar en pleno de forma definitiva el documento de la Agenda Urbana: una larga lista de proyectos que se espera llevar a cabo en los próximos años. Este informe, de 111 páginas, es un requisito para acceder a algunas de estas convocatorias e incluye una nueva humanización, quizá tan importante como la ronda peatonal: la de la ronda de Outeiro.



Este año figuran en los presupuestos por aprobar partidas para terminar las obras de urbanización en torno a la intermodal. Y para comprar más bicicletas eléctricas para BiciCoruña. Después, habrá que esperar a la nueva convocatoria.