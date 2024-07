Nena Daconte | “Me encuentro gente joven anclada en valores de otro siglo”

La madrileña Mai Meneses, Nena Daconte, actuará el día 12 dentro del festival Atlantic Pride.

¿Ganas de A Coruña?

Claro, estos festivales que transmiten esos valores de igualdad y diversidad me hacen mucha ilusión. Es importante que se siga hablando bien fuerte porque a día de hoy no existe esa igualdad. Me estoy encontrando gente joven que sigue anclada en valores de otro siglo.

Precisamente, en A Coruña se acaban de cumplir tres años del asesinato de Samuel Luiz.

Conozco gente cercana a mí, con mi edad, que de pronto su hija les ha dicho que es homosexual y la han echado de casa. Ahora mismo, este año. Así que queda mucho por hacer y da la sensación de que vamos como un poco para atrás en este tema.

¿Qué porcentaje de culpa tienen las redes sociales?

Las redes te permiten, a través del anonimato, volcar toda la violencia que parece que la gente lleva como encerrada, ¿sabes? Por un lado sí que es verdad que las redes sociales ayudan a visibilizar en muchos casos y tienen esa parte positiva, pero falta algo. Mi sensación es que vamos hacia atrás.



Nena Daconte sigue con fuerza entre las nuevas generaciones. ¿Confiaba en llegar hasta aquí?

La verdad es que yo he ido como caminando, nunca me he planteado dedicarme toda mi vida o decir ‘los próximos 50 años de mi vida voy a cantar’. No es algo que pensase pero sí tenía claro que mientras haya canciones, mientras yo siga encontrando esta necesidad de expresarme a través de la música, seguiré cantando. Ha habido épocas que he estado más desconectada por razones personales y porque me apetecía estar más cerca de mis hijos cuando eran bebés.

‘Tenía tanto que darte’ sigue siendo un tema muy versionado. Recientemente explicó que no habla del aborto sino del abuso.

Siempre he sido una persona súper discreta, nunca había comentado nada. No necesitaba la réplica de todo lo que iba haciendo en mi vida, pero es verdad que durante la pandemia, como tuvimos mucho tiempo para pensar, tenía la sensación de que quería contarme a mí misma mi propia historia para saber cómo había llegado aquí, por qué todos esos miedos, por qué todas esas inseguridades. Escribí el libro como forma de terapia, porque a mí me ayudó mucho ‘Por si las voces vuelven’, de Ángel Martín. El tema de la salud mental era importante tratarlo.