Nadie cede en el duelo entre Rosa y Manu en Pasapalabra

Después de que el pasado viernes no hubiese programa al tratarse de un día festivo, las seguidores del concurso de Antena 3 Pasapalabra pudieron volver a disfrutar este lunes de su cita diaria. La coruñesa Rosa Rodríguez volvió a enfrentarse a Manu Pascual. Y como ya había ocurrido en el programa anterior, el resultado definitivo fue de empate.

Rosa contó en su equipo con la periodista Mariló Montero y con Óscar Higares, torero retirado, modelo y actor. Por su parte, el equipo de Manu lo completan Jaime Nava (exjugador de rugby y actor) y la modelo y presentadora Noelia López. Para todos ellos, era su último programa, por lo que ambos concursantes se despidieron de ellos justo antes del rosco final.

En la prueba decisiva, la igualdad volvió a ser la nota predominante. Rosa fue la primera en agotar su tiempo, y firmó una actuación en la que totalizó 22 aciertos y no cometió ningún error. En ese momento, Manu todavía tenía más de medio minuto por delante, y acumulaba 19 aciertos. Al igual que la concursante herculina, no tenía ningún error. Así, necesitaba al menos tres palabras más para empatar y cuatro para ganar. Era plenamente consciente de ello, y logró acertar tres palabras más. Con el empate en el bolsillo, Manu optó por no arriesgar y dejó correr el tiempo. Al firmar las tablas, ambos concursantes se volverán a enfrentar en el siguiente programa, en el que habrá un bote de 1.510.000 euros.