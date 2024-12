Nace Bar O Bar en la Ciudad Vieja de A Coruña, un 'hijo' de la histórica Gata

Solamente dos meses después de su cierre, el legado de La Gata sigue dando mucho de sí. Aún reciente su multitudinario adiós, y de haber cedido su espacio al nuevo ciclo de Ummagumma, el extinto bar de la Ciudad Vieja sirve para ubicar y reconocer a los dos nuevos empresarios hosteleros en el barrio. Frankie y Sergio estuvieron durante años al otro lado de la barra de La Gata, un referente que ahora guiará sus primeros pasos al frente de Bar O Bar, la última apertura hostelera en la ciudad.



Situado en el número 17 de la calle Santiago, ocupa el local del antiguo Utopía, un restaurante vegano que hasta hace muy poco tuvo actividad. El nuevo concepto será totalmente distinto, aunque la propiedad no quiere ‘mojarse’ sobre el público objetivo y el enfoque. “Tenemos experiencia, pero no al frente de ningún bar”, confiesa Sergio, al que todos los clientes de La Gata conocían como El Vasco. “Puede decirse que somos un local al que bajar a charlar sin haber quedado con nadie antes”, explica sobre ese concepto, por un lado buscado y por otro no.



Lo primero que llama la atención de Bar O Bar son sus diminutas dimensiones: apenas cinco sillas y dos mesas que conducen directamente hacia una barra que, todo parece indicar, se convertirá en epicentro de la actividad. El juego de espejos, psicodelia y líneas curvas proporciona una ambientación característica, acogedora y apropiada para el trago de primera hora. También la música, que en el momento de la apertura coquetaba entre el funk y rock. Fueron los más cercanos, y los compañeros de batallas de la etapa anterior, los que se dieron el gusto de ser pioneros en las primeras consumiciones. Por supuesto, generosos tragos en forma de combinados de primera hora de la tarde.



El horario de apertura será de 18.00 a 03.00 horas entre semana y algo más generoso los viernes y sábados. La Gata ya no existe, pero muchas cosas siguen referenciando a ella en la Ciudad Vieja. Es la huella que dejen los clásicos.