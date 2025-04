Los musicales también se apuntan al 2026: 'Mamma Mia!' recalará en A Coruña el próximo año

Tras espectáculos como 'Priscilla' o 'Chicago', A Coruña se prepara para vivir en mayo 'Carmina Burana', de La Fura dels Baus (del 9 al 11 de mayo en el Palacio de la Ópera). Pero el calendario de musicales ya cuenta también con citas importantes para el próximo año 2026: 'Mamma Mia!' recalará en el Palacio de la Ópera en julio del próximo año.

El icónico musical iniciará este próximo verano una gira por toda España, tras triunfar recientemente en la Gran Vía de Madrid. Este tour hará que el festival recorra ciudades como Málaga, Bilbao, Pamplona, Mallorca, Gijón o Alicante, entre otras, antes de aterrizar en A Coruña. En la urbe herculina permanecerá del 16 al 26 de julio de 2026 y el espectáculo se podrá ver en el Palacio de la Ópera.

El musical está basado en una veintena de canciones de ABBA, como 'Dancing queen', 'Chiquitita', 'Gimme Gimme Gimme' o 'The winner takes it all', entre muchos otros. Esta comedia musical, que ya ha cautivado a 65 millones de espectadores en todo el mundo, es un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos.

Las entradas para poder disfrutar del espectáculo en tierras coruñesas se pondrán a la venta próximamente.