Teresa Abarca | “‘Chicago’ trata de asesinatos, avaricia, corrupción... está a la orden del día de todo”

Cuando uno piensa en un musical de Broadway, los títulos icónicos son un buen puñado, pero quizá uno sobresale más que el resto: ‘Chicago’. Sus 27 años ininterrumpidos en cartel dan buena cuenta de ello y ese mismo montaje se ha podido ver en España durante los últimos meses. La última ocasión para disfrutarla, por ahora, será en en el teatro Colón de A Coruña, con siete funciones desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de marzo.



En el papel de Roxie Hart, una de las protagonistas, está Teresa Abarca, que adelanta que los coruñeses podrán disfrutar con el mismo montaje que ha cautivado ya a más de 34 millones de espectadores.

¿Qué verá el público que acuda a alguna de las funciones en el teatro Colón?

Van a ver un clásico de los musicales de Broadway que lleva 27 años en cartel allí. Es el ‘Chicago’ original de Broadway, el que pueden ver en Nueva York si van, con las mismas canciones, las coreografías de Bob Fosse y todo completamente original del musical que ha ganado tantísimos premios internacionales, a nivel de luces, coreografía, texto... pero con actores y bailarines españoles.

Su papel es uno de los protagonistas.

El papel de Roxy Hart es el que mueve toda la historia, porque son dos asesinas que intentan no pasar mucho tiempo en la cárcel, pero, a la vez que el abogado las intenta ayudar, ellas se dan cuenta de que tienen la posibilidad de ser famosas. Siempre lo decimos con la otra actriz protagonista (Ela Ruiz), que son como las actuales influencers (ríe), buscan la fama, el reconocimiento y se olvidan un poco de lo que han hecho y de que tienen que reducir sus años de condena. Es un musical que pasa por muchas emociones, porque consigue conectar con el público, los actores en el escenario también lo disfrutamos mucho.

“Las protagonistas son como las influencers, buscan la fama, el reconocimiento y se olvidan un poco de lo que han hecho y de que tienen que reducir su condena

Es uno de los musicales por excelencia de Broadway, ¿qué significa para usted ser una de las protagonistas?

La verdad, creo que es una suerte haber podido interpretar este personaje, porque al ser un musical tan clásico y un personajes que toca las tres disciplinas (danza, canto e interpretación), hay que tener mucho nivel en las tres. Soy una persona que adora los musicales, tener la oportunidad de hacer este papel es un regalo.

¿Qué diría que tiene ‘Chicago’ para que funcione tan bien pese al paso del tiempo?

Es que es una obra que trata de asesinatos, avaricia, corrupción... está a la orden del día todo. Es una obra de hace muchos años, pero a día de hoy también vivimos muchos momentos de estos. Además, creo que está muy bien escrita. Está hecha al detalle, porque si le quitas una canción, una coreografía, ya no se puede contar, se pierde el hilo. Está todo supermedido. Además, es supersencillo, porque cuando vamos a ver musicales, normalmente vemos esas escenografías que suben y bajan, pero este show es bastante minimalista. Otra cosa que llama la atención es que los músicos están en el escenario, están metidos en el cuadro central, a la vista del público y forman parte de la escenografía. Además, todo el peso de la historia recae sobre el artista, por eso se necesita gente muy preparada para hacer el show.

¿Cómo está siendo la acogida del musical en España?

Estamos muy contentos, porque los teatros han respondido bastante bien. El público sale encantado, que ya sabíamos que pasaba eso con Chicago, pero al vivirlo de cerca... la verdad, estamos muy contentos. También lo estamos por acabar la gira en A Coruña, nos parece un buen sitio de final de gira.

Ha participado en ‘West Side Story’, ‘Cabaret’, ‘La historia interminable’, ‘Chicago’... ¿Con cuál se quedaría?

Me quedaría con Sally Bowles, en ‘Cabaret’, y con Roxy Hart, en ‘Chicago’. Son los dos personajes más fuertes que he hecho, los que más recorrido de personaje tienen y los dos que más me han hecho evolucionar como artista.