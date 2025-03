La música vuelve a tomar los barrios de A Coruña el 5 de abril gracias a Soundhood SON Estrella Galicia

Tras la gran acogida del año pasado, SON Estrella Galicia vuelve a poner en marcha Soundhood, iniciativa que devuelve la música a los barrios de las ciudades de múltiples maneras. De esta forma, el sábado 5 de abril se celebrará en A Coruña la primera edición de Soundhood del año. Se extenderá por toda la ciudad con diversas actividades musicales y extramusicales de la mano de artistas como Depresión Sonora, Bdrmm, Kit Sebastian, Las Petunias, Diamante Negro, Yung Prado, Cora Novoa o Rally48, entre otros. Los abonos y entradas ya están a la venta a través de DICE.



En esta ocasión, el evento mezclará los conciertos en salas con showcases en tiendas de instrumentos o en cafeterías, propuestas gastronómicas musicadas, talleres de cultura de cerveza, sesiones de club e incluso una actuación en una lavandería. Todo tiene cabida en Soundhood si su finalidad es sentir la música de forma diferente, reivindicando la apuesta por lo local y el apoyo a las comunidades culturales. Así, Soundhood es un concepto colaborativo que acerca la música, la gastronomía y la cultura a lugares cotidianos, del día a día. Los barrios son el núcleo donde nace la música, el arte y la cultura y Soundhood es la oportunidad para ponerlo en valor. Esta nueva forma de hacer barrio ideada por SON Estrella Galicia organizó sus primeras ediciones el año pasado en ciudades como Madrid, Londres, Barcelona o también A Coruña.



La jornada sábado 5 de abril arrancará a media mañana en Rockbox, tienda de instrumentos y espacio musical clave de la ciudad en la que actuará El último ciclista, proyecto de Gabrulo García, natural de Montevideo y adoptado por tierras gallegas. Presentará su álbum debut, “Tomando este camino” (2024), un trabajo original e íntimo sobre amor, desamor, nostalgia y esperanza que se apoya en la sensibilidad y la voz única de García. Por la tarde, el café Vazva x WE albergará un showcase secreto dentro de este revolucionario espacio que mezcla la alimentación sostenible y de kilómetro cero con iniciativas en favor del impacto positivo. Después, la lavandería Orzán se transformará en una disruptiva sala de conciertos con el pop de guitarras de Diamante Negro y se organizará un divertido taller de ¿A qué suena tu cerveza? en La Luisa.



Los platos fuertes de Soundhood SON Estrella Galicia comenzarán en el Don Giorgio con los británicos Kit Sebastian, que presentarán su último álbum, “New Internationale” (2024). Pop atemporal con influencias globales, sonidos vintage y momentos de melancolía. Tomará el relevo el punk pop de Las Petunias, banda madrileña formada por Cecilia, Elsa y Natalia que pondrán música a la propuesta gastronómica que se podrá degustar en el Restaurante Pracer. La noche se abrirá paso en Garufa Club con toda la potencia shoegaze de los ingleses Bdrmm que llegan con nuevo disco bajo el brazo, “Microtonic” (2025), que abre un nuevo universo en la música de Ryan Smith y los suyos a base de chispazos electrónicos y sintetizadores. Será justo antes del esperado concierto en Playa Club de Depresión Sonora, proyecto de Marcos Crespo que vuelve a A Coruña convertido en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional como atestiguan sus giras por Latinoamérica o su presencia en los carteles de festivales norteamericanos de la talla de Coachella o Cruel World. Contará como teloneros con el colectivo vizcaíno Rally48, ganadores del Tour VillaSoundBilbao en el que se impusieron con su fusión de trap, pop-rock, electrónica y reggaetón. Por último, la ruta concluirá en The Clab, el nuevo templo del clubbing de A Coruña a cuya cabina se subirán Yung Prado o Cora Novoa.



En cuanto a los tipos de entradas, el abono dará acceso garantizado a Garufa Club (Bdrmm), a Playa Club (Depresión Sonora + Rally 48) y a The Clab (Yung Prado + Cora Novoa); en el caso del resto de locales, se podrá con abono acceder hasta completar aforo. Además, hay disponibles entradas para asistir únicamente a los conciertos de Playa Club o a las sesiones de The Clab.



Con todo, Soundhood SON Estrella Galicia seguirá impulsando espacios y artistas con alma para crear una experiencia que vaya más allá de los estadios y los grandes recintos y que devuelva la esencia de la música al barrio.