Mundos Digitales desvela la primera decena de invitados para su próxima edición

El congreso internacional de animación, efectos visuales y nuevos media, volverá a celebrarse el próximo mes de julio. Poco a poco, el evento va desvelando sus primeros invitados, así como la persona que recibirá el premio especial de la edición de este 2024.



Se celebrará del 4 al 6 de julio, en Palexco, y cuenta ya con una decena de invitados, así como actividades como su feria de empleo.



Uno de esos invitados confirmados es Edu León, lead digital compositor en Umedia VFX. También pasará por la ciudad el director de animación Abrahám López. Otro de los invitados es el director del estudio El Ranchito, Manuel Ramírez, que gestiona y coordina las áreas de 3D, 2D, FX y R&D del estudio.



Mundos Digitales también ha confirmado la presencia de la lead level designer en merge Games, Cristina García; el concept artist de Invictus Designs, Víctor Martín; y uno de los artistas de FX de Gameloft, David Martín.



El congreso contará también con el supervisor de producción virtual Agustín Cossa, que ha trabajado en proyectos como ‘Master of the Air’, ‘No way up’ o la adaptación de ‘Time Bandits’. Él será el encargado de impartir una de las presentaciones ya confirmadas: ‘Nuevo workflow de producción virtual. Menos estrés, mejores resultados’.



En el apartado de ‘Coffee with...’, un espacio que consiste en una reunión privada con algunos de los ponentes invitados para conocer de cerca el sector, está confirmada la presencia de Carolina Jiménez. La supervisora de VFX, que participó en proyectos como ‘Prometheus’, ‘El Hobbit’ o ‘Star Trek Beyond’, mantendrá una reunión con una decena de personas y, en su caso, los huecos disponibles ya están cubiertos.



La última de las confirmaciones, hasta el momento, en lo que a personalidades se refiere, es el receptor del premio especial de esta edición de 2024. Este año lo recibirá el vicepresidente sénior de Lucasfilm y chief creative officer de Industrial Light & Magic (ILM), Rob Bredow. Sus funciones se centran en la estrategia creativa de ILM, empresa de efectos visuales, pero también ha trabajado como productor de proyectos recientes como ‘Willow’, así como futuros, como la próxima serie del universo Star Wars: ‘The Acolyte’. Bredow lleva una década en Lucasfilm y ha trabajado en varias proyectos vinculados con el universo de Star Wars: fue coproductor y supervisor de VFX en la película ‘Solo’ y dirigió el experimento de realidad virtual ‘Trials of Tatooine’.

Feria de empleo

Como es habitual, Mundos Digitales contará esta edición con una feria de empleo, en la que ya está confirmada la presencia de Atlantis Animation Boutique.



En ediciones pasadas, además de la propia Atlantis, participaron empresas como El Ranchito, Orca Studios, Skydance, Flying Bark o Twin Pines, entre muchas otras.