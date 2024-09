Los motivos que se esconden detrás de la caída de pasaje en el aeropuerto de A Coruña

El aeropuerto de Alvedro acumula seis meses de pérdida de pasaje. Si el año pasado la marca con la que medirse era 2019, año récord en la terminal –lo que implicaba que los registros a la baja fuesen previsibles–, en 2024 no solo se cosechan caídas con respecto al año prepandemia, y es que la comparación con 2023 también es negativa. Varios son los factores que explican lo que está ocurriendo: pérdida de rutas, menores frecuencias en enlaces clave como Barcelona y, para el sector aeroportuario, “falta de trabajo”. El Ayuntamiento, que asegura estar comprometido con el aeródromo y en búsqueda de nuevas rutas internacionales para aumentar su oferta, insta a la Xunta a llevar a cabo una estrategia aeroportuaria conjunta para competir con el gigante de Oporto-Francisco Sá Carneiro.



“Esperamos que el Gobierno autonómico ponga también de su parte para el desarrollo de un aeropuerto que es clave a nivel económico y no solo turístico. Alvedro necesita mejorar sus rutas y tenemos que ser más ambiciosos y afrontar la consecución de más rutas internacionales pero desde luego no se puede priorizar solo un aeropuerto en detrimento de los demás. Tiene que haber una política aeroportuaria común a nivel autonómico”. Así de tajante se mostró la alcaldesa, Inés Rey, en una entrevista con este diario.



Semanas atrás, el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, había señalado que “hay una situación de bajada generalizada en los aeropuertos gallegos y la dependencia a Madrid tan elevada que tiene el aeropuerto de A Coruña también condiciona”. También se refirió al aeródromo luso, al considerar que “vamos a trabajar con las aerolíneas para que tengan precios competitivos, que es fundamental, y también coordinar los tres aeropuertos gallegos, porque estar compitiendo entre nosotros no beneficia a nadie y creo que tiene que haber una coordinación aeroportuaria a nivel gallego y trabajar conjuntamente porque hay un competidor muy importante que es Oporto”.

Críticas

Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto instan al Gobierno local a dejar atrás este “mantra”: “Los aeropuertos son infraestructuras públicas que se tienen que poner al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de las infraestructuras públicas. Tendrán que operar siguiendo las leyes del libre mercado y operando aquellos vuelos que consigan atraer mayor clientela. Si aplicamos la política de libre mercado está claro que en Galicia el aeropuerto de Santiago desaparece y eso es lo que no quiere la Xunta, pero no es justificable que la medida sea la coordinación, sino hacer deberes, que son proteger y blindar conexiones al motor económico mas grande de la ciudad”.



Fuentes de la entidad en apoyo a Alvedro añaden, además, que ha pasado lo que llevaban tiempo advirtiendo: “El aeropuerto ha entrado en recesión con respecto a 2023 y, por supuesto, a 2019”. Tachan, además, de “inacción total” lo que se vive a día de hoy en Turismo, desde que el gerente del Consorcio, Moisés Jorge Naranjo, abandonó su cargo. “Hay falta de financiación de nuevas rutas, convenios que expiran y falta de presencia en ferias internacionales que dan a conocer el destino”, dicen.

Cambios

El año pasado Alvedro contaba con el enlace a Bilbao, ahora desaparecido, y Binter ofrecía más plazas para volar. Barcelona, además, contaba con tres frecuencias diarias, cuando a día de hoy son dos. En marzo de 2023, por otra parte, también se podía viajar a París desde la ciudad. Hasta el mes de marzo de este año el aeropuerto de A Coruña no registraba una caída en el porcentaje interanual desde marzo de 2021; es decir, desde hace tres años mejoraba sus datos en comparación con el ejercicio previo. Es necesario recordar, además, que el inicio del presente ejercicio logró el objetivo de consolidar la buena senda y encadenó dos meses con mejores registros que el año récord en la terminal, 2019.

Ocupación y datos

La ocupación de los vuelos, sin embargo, es mejor que en 2023. Si el año pasado los datos ya eran “excelentes, ahora son maravillosos”. Pero, en palabras de los profesionales de Alvedro Vuela Más Alto, “la oferta está muy mal dimensionada porque hay poca para la gran demanda que hay. Esto supone un techo si llegas al 100% de ocupación y no amplías la oferta”, añaden. El aeropuerto registró una nueva caída en agosto, el mes más fuerte del año, con lo que ya son seis meses en descenso. Según las estadísticas publicadas por AENA, Alvedro anotó el mes pasado 103.188 pasajeros, un 6,2% menos que en el mismo periodo de 2023 y un 14,1% menos que en 2019. Agosto siempre ha sido uno de los meses con más tráfico del aeródromo, contando, por ejemplo, con la única ruta estival disponible: Menorca. No es la única terminal que ha perdido pasaje en agosto: Lavacolla también baja, en concreto un 4,5%.

Peinador, por su parte, incrementó en un 0,4% su número de pasajeros y contabilizó 116.760 personas, si bien es cierto que son varias las rutas estivales con las que cuenta el aeropuerto. A pesar de las cifras mensuales, el balance anual de Alvedro sigue creciendo y todo apunta a que se superará la barrera del millón de viajeros antes de fin de año. Por lo pronto, en agosto se salvó la línea de las 800.000 personas. En concreto, fueron 816.674 las que pasaron por sus instalaciones desde el mes de enero, una cifra similar a la del ejercicio anterior (-1,2%), aunque un 9% inferior a 2019, el año que el aeródromo obtuvo los mejores registros desde que existen estadísticas. De los pasajeros de vuelos comerciales (103.148), 91.725 realizaron trayectos nacionales y 11.423 internacionales. En cuanto al número de vuelos, el aeropuerto coruñés registró 1.262 operaciones, de los que 782 fueron vuelos comerciales, 695 a destinos nacionales y 87 a destinos internacionales.



La terminal de carga movió, a lo largo del pasado mes, 4,5 toneladas de mercancía. En resumen, Alvedro acumuló en lo que va de año, un total de 816.674 pasajeros, 9.742 operaciones y 35,5 toneladas de mercancía transportada.