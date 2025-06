Moncho Núñez recoge el título de hijo predilecto de A Coruña

Ramón Núñez Centella, 'Moncho', ha recogido esta tarde en María Pita el título de hijo predilecto de la ciudad de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, ha sido la encargada de otorgar una distinción que "supón o maior recoñecemento que un coruñés pode recibir".



Nacido en 1946, Moncho Núñez fue la persona que, bajo la alcaldía de Francisco Vázquez, impulsó la red de museos científicos coruñeses, un modelo que hoy sigue plenamente vigente y que convirtió A Coruña en un referente en la divulgación científica reconocido internacionalmente.



De hecho, este reconocimiento viene un día después de que, allá por 1985, se crease el primer museo científico de la ciudad, la Casa de las Ciencias. "Moncho conta co respecto e a admiración de toda a comunidade científica e é considerado o pai da museoloxía científica en España, Europa e boa parte do mundo", explicó Rey.



Núñez dejó al lado su trabajo en la industria para dar clases de Física e Química. Tras una estancia en Nueva York volvió para abrir un universo figurado que hoy se sitúa a la vanguardia de España y de Europa, la Casa de las Ciencias. Bajo su dirección A Coruña creó una experiencia modélica en todo el territorio nacional. Su última obra fue el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña (Muncyt), abierto en 2009, y cuarto museo de la red municipal junto al Aquarium Finisterrae, Domus y Casa de las Ciencias.



"Moncho Núñez non só creou museos, creou pontes entre a cencia e a cidadanía e espellos para que moita xente optase por facer da ciencia a súa vocación. Por iso hoxe comprometémonos co seu legado. Grazas, Moncho. Por facernos soñar e por demostrar que a curiosidade é o mellor camiño cara o coñecemento. A Coruña celébrate, admírate e lévate no corazón", concluyó en su discurso Inés Rey.

Agradecimientos



"Quienes me conocéis, podéis confirmar que toda mi vida he hablado en público sin papeles. Por vez primera hoy no lo hago así. Soy consciente de lo que significa tener la edad que nunca he tenido". Así ha querido comenzar Ramón Núñez, quien confesó que al repasar cronológicamente su historia, "son muchas las instituciones a las que debo expresar mi gratitud. Desde los medios de comunicación y sus profesionales, los centros de enseñanza y sus directores y las escuelas y sus profesores", comentó.



En primer lugar, empezó nombrando a su abuelo, quien "siendo maestro en Oleiros se traslada a A Coruña e hizo posible que yo nazca aquí. Soy coruñés de cuna", sentenció. También se acordó de sus padres, y de su primera vivienda, "en lo que hoy sería el cruce entre la avenida Finisterre y la ronda de Nelle".



También a todos los maestros que tuvo en la vida, a Jesús Garrido, a todos sus alumnos y compañeros docentes, y a Francisco Vázquez, bajo cuyo mandato se abrieron los tres museos científicos coruñeses y cuyas gestiones fueron decisivas para que se abriese el primer museo nacional de Galicia, el Muncyt.

Continuó agradeciendo a su mujer, Mercedes Visos, y a Elena Rilo, quien la acompañó desde sus inicios en el Ayuntamiento. "Con esto quero dicirvos que ademais de ser coruñés de nacemento, son coruñés por vontade propia".



Por último, dio las gracias a Inés Rey y a todos los alcaldes que la precedieron en los 40 años anteriores, como Javier Losada y los exconcejales Fernández Moreda, Méndez Romeu, Carmen Marón y Mar Barcón, presentes todos en el acto. “Sin ciencia no hay cultura”, remató. “Gracias a ti esta ciudad es más culta, más curiosa y más libre”, concluyó Inés Rey.