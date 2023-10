La modificación de anualidades para el Chuac llega a pleno con meses de retraso

Después de meses de desencuentros, en marzo de este año, la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña alcanzaron un acuerdo sobre el convenio de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Ahora, con varios meses de retraso respecto a lo determinado en comisión, el Gobierno de Inés Rey lleva a pleno la modificación del concierto entre ambas administraciones en que la municipal se comprometía a invertir 22,2 millones de euros en las obras del nuevo Chuac, que se destinarán únicamente a costear los accesos, y no a las expropiaciones como disponía el acuerdo marco de 2021.



Además, originariamente, el gasto se distribuía en tres años, del 23 al 25. Sin embargo, el inicio de las obras se demoró más de lo previsto, y ahora se divide en cuatro anualidades.



El compromiso de María Pita con la Xunta era tramitar “no segundo trimestre deste ano, entre abril e maio, as modificacións orzamentarias e as adaptacións do convenio para introducir estes cambios, co obxectivo de ir avanzando nos pasos administrativos que faciliten a construción do novo hospital” de A Coruña. De este modo, se cierra la financiación para cuatro años, siendo el primero este 2023, con un millón de euros de aportación local.



El asunto se halla fuera del orden del día, de manera que se tendrá que someter a votación si es urgente o no, aunque es previsible que ni el BNG ni el PP, los dos partidos de la oposición, se opongan a ello. Hay que señalar que el convenio había sido llevado a pleno y aprobado en el mes de abril.

Ahora, se propone “autorizar e comprometer o gasto para 2023 por importe de un millón de euros e o gasto plurianual de 21,2 que no convenio se establece como aportación municipal do Concello da Coruña”. Este gasto se realiza con cargo a una aplicación presupuestaria en la que existe en la actualidad crédito por importe de 50.000 euros, de manera que para 2023 “a disposición do crédito queda condicionada á entrada en vigor do modificativoorzamentario M1/2023 e á autorización e consolidación da correspondente operación de préstamo por importe de 950.000 euros”.



El grueso de las obras comenzará con el año 2024. Será entonces cuando las arcas municipales destinen ocho millones de euros. Para 2025, el presupuesto es aún mayor, de diez millones de euros, y en el último año aún se invertirán 4,17 millones de euros.



Pendiente

En una obra de tan gran calibre como las del Chuac, los retrasos son de esperar. De momento, ni siquiera se han adjudicado los accesos. La Xunta recibió en septiembre once ofertas (siete de ellas UTE) para acometer las obras que suponen una inversión de 24,8 millones. Tampoco se han formalizado las actas previas a la ocupación de los terrenos, acto que está previsto para el día 15 del próximo mes de noviembre.



Las expropiaciones permitirán realizar labores como geotecnia o topografía de detalle en las parcelas en la fase de redacción del proyecto constructivo, apuntaron desde la Xunta.