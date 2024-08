Miguel A. Sánchez Fuentes | “Daremos batalla hasta el final, denunciaremos hasta las últimas consecuencias”

Miguel Ángel Sánchez Fuentes abandonó hace veinte años, durante el bipartito presidido por Javier Losada, el sindicato CIG, del que era delegado en la concesionaria de recogida de basura, para fundar su propia central sindical, STL. Desde entonces, ha estado rodeado por la polémica, como el año pasado cuando fue detenido como sospechoso de una trama corrupta, pero nunca tanto como ahora, cuando están a punto de cumplirse seis semanas de quema de contenedores y basura en las calles.

Se les ha acusado de no aclarar las razones de la huelga.

Queremos que se cumpla el convenio colectivo, así como el pliego de condiciones técnico, por encima de todos y administrativo. Me indigna que se quiera dar un discurso para poner a la ciudadanía en contra nuestra. Aunque hay muchos trabajadores de base que nos apoyan.



¿Qué implica eso?

Recuerdo que se nos debe un 1% de aumento de salario, que los cursos de formación no se han hecho, que la ley de igualdad tampoco está firmada, ni la desconexión digital, ni la contratación fija de personal eventual. No lo dice Miguel Ángel, lo dice el pliego. Señora alcaldesa, léaselo. Y el convenio colectivo dice que la empresa debe ocupar las vacantes, a una contratación inmediata de personal indefinido. Todo está denunciado. Tenemos 386 demandas interpuestas contra Prezero y las vamos ganando. Pero los procesos son muy largos, así que esto nos aboca a mantener conflictos con la masa social de los trabajadores, y el Ayuntamiento lo sabe.



¿Informaron al Ayuntamiento de las irregularidades?

El Ayuntamiento es conocedor de que existen aquí problemas desde agosto de 2022, pero nunca ha querido recibirnos, a pesar de que hemos prestado una denuncia ante la Fiscalía. He tenido contacto con una persona del Ayuntamiento cuya conversación tengo grabada. Si llega el caso, la mostraré en el juzgado correspondiente. Que no echen la culpa a los trabajadores de lo que está pasando. Y sobre todo, que no les echen la culpa de la quema de contenedores.

¿Quién ha quemado esos más de 150 contenedores, entonces?

Mi gente no ha sido. La plantilla menos. A nosotros esto nos está perjudicando, día a día cada vez más. Desde el minuto cero lo hemos condenado, y lo seguiremos condenando. Exigimos que los responsables de esto, sean uno o sean dos, sean cazados por la justicia. Nosotros sí que exigimos a la Policía que lo investigue, porque tenemos una Policía de muy alto nivel.

La alcaldesa considera que STL está detrás de los incendios a los contenedores ¿Qué le parece?

Este colectivo ya está estigmatizado, y esas declaraciones del Ayuntamiento serán denunciadas. Porque se están vulnerando derechos fundamentales, por coartar la libertad sindical, por delito de odio y por vulnerar los derechos de los trabajadores. El Ayuntamiento pagará por lo que está haciendo.

Estos incendios suelen ocurrir cuando existe un conflicto en la recogida de la basura. En 2022, llegaron a arder incluso varios camiones ¿No es lógico sospechar?

Es ciertamente lógico. Una cosa es sospechar y otra es asociar, y menos públicamente, porque entonces ya entramos en algo superior y mucho más grave. Y en un cargo político, aún es más grave.

El año pasado fue detenido como sospechoso de cobrar mordidas a cambio de empleos en otra concesión municipal. La alcaldesa declaró en público que el motivo de la huelga es ese: controlar la contratación.

Una cosa es que lo diga alguien de a pie y otra la alcaldesa. Estamos ante una fase de instrucción, estoy investigado, no estoy acusado de nada. Por tanto, vamos a respetar la presunción de inocencia y que no se utilice para tergiversar una situación que nada tiene que ver.

En Ourense ha saltado otro caso parecido, con otra concesión en la que hay delegados de STL.

Ahí no he saltado yo, sino una empresa que no tiene nada que ver conmigo. En su debido momento se demostrará. Estamos en una fase de investigación que llevará o no a una acusación por la jueza del número 6 de lo Penal. Pero tengo que decir que me han devuelto parte de mis bienes ayer (se le habían incautado coches de alta gama y dinero).



Algunos trabajadores se han quejado de haber sufrido tácticas intimidatorias de STL.

Dudo mucho que miembros de la plantilla hayan dicho eso. Si lo han hecho, puede que sean de otra central sindical, que lo único que quiere es hacernos daño. Y en el año 2022, las quemas fueron brutalmente investigadas y no hemos sido acusados. Nuestra hipótesis es que alguien, algún ente o alguna empresa, está pagando a una gente para quemar contenedores.

Usted alabó la labor de la Policía. Pero su investigación apunta a que usted es el centro de una trama, y que STL y usted son una y la misma cosa.

La Policía es fundamental, pero siempre hay personas dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son manzanas podridas, o que tienen algún tipo de afinidad o de animadversión. Pero solo hay indicios y sospechas, nada más.



¿Le tocó la Lotería o no? Hay un vídeo en el que asegura que sí.

Puedo decir que es algo muy personal. Es evidente que no voy a contestar. Lo dejaré a la imaginación de cada cual. Desde luego, la Policía sí que lo sabe.

Señala que si STL es muy combativo, es porque la empresa lleva años incumpliendo la legalidad. Pero convocaron otra huelga en la concesionaria en la limpieza viaria para el mismo día ¿También esta empresa incumple?

Unas incumplen de una manera y otras de otra, pero todas incumplen. Toda patronal tiende a realizar incumplimientos para ahorrarse costes. Unos son consentidos y otros no. En el caso de la limpieza viaria, el negociador era yo, y siempre se intentamos llegar a un entendimiento ¿Llegamos in extremis? Sí, pero llegamos.



Son 21 conflictos en 15 años ¿STL abusa de que el servicio de recogida de basura es vital?

Tajantemente no. Parece que hacer huelga en este país solo está bien visto en algunos casos y nosotros solo convocamos tres en ese tiempo. Cuando se trata de lo que llaman servicios esenciales, se contrapone el derecho a la huelga con el derecho a la salubridad. Alguien tendrá que decidir cuál pesa más. Si tenemos unos servicios mínimos del 90% como nos mete el Ayuntamiento, entonces no tiene sentido ir a la huelga. No es que no cumplamos los servicios mínimos, es que no hay personal suficiente. Con tantas sanciones, que han suspendido a trabajadores. Hay toda clase de incumplimientos y esta empresa cobra millones de euros al año. Puede haber cohecho y malversación y lo hemos denunciado.



¿Cuánto más durará esta huelga?

Nosotros pusimos de manifiesto hace dos días la intención de desconvocarla. Llamamos al mediador del AGA (el servicio de mediación de la Xunta) para decirle que queríamos hacerlo. Sin respuesta.

¿Continúan exigiendo la retirada de sanciones y despidos?

Ya no. Hemos bajado nuestra peticiones hasta el extremo pero el Ayuntamiento, según la patronal, le indica que tiene que seguir por este camino, así que nosotros no vamos a desconvocar. Caerá por su propio peso.

¿Qué condiciones piden?

Hemos pedido que las sanciones se redujeran en un porcentaje ‘x’, que deberíamos acordar, y que tenían que asumir algunos de los compromisos que ya estaban asumidos en diciembre, cuando se descolgaran. No pedíamos que los despidos se retiraran, pero nos han negado la mayor.

¿Qué van a hacer?

Vamos a convocar una asamblea de trabajadores y manifestarles que esto ya no se trata de negociar. Se trata de someter y esclavizar, amedrentando y haciendo desaparecer a los trabajadores más reivindicativos. Y si de paso, pueden cerrar este sindicato, lo cerrarán Pero estaremos hasta el último aliento. Daremos batalla hasta el final, denunciaremos hasta las últimas consecuencias. No le tenemos miedo al Ayuntamiento, a la patronal, ni a nadie.



¿Por qué ofrecieron un trato?

La presión es totalmente desproporcionada. Y ya no solo por el Ayuntamiento, sino por la propia ciudadanía. Se está utilizando todos los días el mismo argumento para atacar a los trabajadores. Mañana tengo a unos en Santiago, y a otros compañeros en el Hospital de Lugo y vuelven a sacar: “El sindicato investigado, el sindicato acusado...” Rogaría que fueran imparciales y objetivos. La central sindical no está acusada de nada, y nada tienen que ver los delegados que por pertenecer a este sindicato son represaliados.

¿Considera que atacan a STL por una razón distinta?

El Ayuntamiento se ha reunido con otras centrales sindicatos, porque a lo mejor existe interés en que entren otras, dirigidas por partidos políticos. Yo vengo de una (CIG). Durante el bipartito PSOE-BNG (2006-2011) no nos dejaron movilizarnos porque le hacíamos daño. UGT y CCOO son los brazos sindicales de un partido, y CIG de otro. STL no tiene ninguna afinidad política. El Ayuntamiento tiene razón: todos los partidos políticos han tenido conflicto con nosotros. Eso es correcto. Pero eso solo indica una cosa: somos apolíticos.