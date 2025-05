Miguel Lorenzo: "Si la obra de La Marina no está terminada, ¿por qué se abrió al público?"

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, afirma que no permitirán "que la reforma de los Cantones, que cuesta ocho millones de euros, se convierta en otro Alcalde Marchesi, que costó un millón, y que ni la propia Inés Rey se atrevió a inaugurar”.



Inés Rey debe "explicar la chapuza" de La Marina, aseguran los populares, que critican que "la obra que presenta deficiencias solo tres días tras su apertura": “Apenas han comenzado a circular autobuses, taxis y camiones y, ya hay grietas, agujeros y unos acabados que son una chapuza”.



Si la obra no está terminada, como dice la alcaldesa, “¿por qué la abrió al público?, se pregunta Lorenzo. "Su prioridad fue hacerse la foto moviendo la valla sin comprobar la calidad del trabajo”, señala el portavoz popular, para asegurar que pedirán "explicaciones por la desfeita": “Este no puede ser el estándar de calidad para las obras de la ciudad. No permitiremos que malgaste ocho millones en grietas, agujeros y malos acabados en el salón de estar de todos los coruñeses”.



Sobre los cooperativistas de Xuxán, que tienen que afrontar una subida del precio de sus alquileres, Lorenzo recuerda que se reunieron con ellos y están en contacto para reiterarles su apoyo y trasladarles que el PP ha presentado iniciativas similares a la aprobada en el Pleno en Parlamento, Congreso y Senado.



“Todos estamos de acuerdo en que esta promoción de vivienda pública tiene que mantener su carácter social con cuotas asumibles. Estuvimos de acuerdo en el Pleno, está de acuerdo la Xunta de Galicia y leemos que también lo está el Ministerio”, destaca.



"Pido máxima transparencia de la cooperativa hacia los cooperativistas sobre las condiciones económicas y que en la reunión del día 20 entre el ICO y la cooperativa se concrete una financiación a largo plazo para que las cuotas sean asumibles. Es fundamental que esta financiación no les ahogue”, señaló.



El ICO debe flexibilizar y garantizar que la financiación no malogre el carácter social de la promoción, pide el portavoz popular, “porque estamos hablando de personas que quieren desarrollar sus proyectos vitales y personales alrededor de estas viviendas”, señala.