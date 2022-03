Los mercados recuperan la normalidad en una jornada con precios más bajos y mayor cantidad de producto

En los mercados coruñeses ayer se respiró con más libertad. Hace unos días los placeros no podían contener la inquietud que generaba no ver el fin de la huelga de transportes, pero este viernes se vio un poco más la luz. Las pescaderías tenían producto y los clientes no lo dejaron pasar.





“Se ha notado bastante en comparación a lo que estábamos acostumbrados estos días, tanto en calidad como en calidad”, relata el presidente de la Asociación de Vendedores de la Plaza de Lugo, quien, a su vez, celebra que muchos de los placeros hayan regresado al mercado tras varios días ausentes debido a la situación.





“Ha merecido la pena que muchos barcos hayan podido salir a faenar, ya que hoy entró mucha cantidad de pescado. Algunos vendedores habían dejado de venir por la escasez y el alto precio de los últimos días, que no compensaba”, comenta. De cara a las próximas jornadas, Dafonte solo espera que la normalidad se instale poco a poco.

“Somos optimistas y creemos que se va a ir recuperando, porque el fin de semana pasado fue horrible y hubo una desbandada, ya que los clientes pensaban que no había nada y no se acercaban a los mercados”, explica.





En la plaza de Lugo hubo abundancia y variedad de producto fresco. Los puestos tenían rape, xardas, parrochitas y una larga lista de especies, aunque otras escasean de momento, como la meiga, la caballa o el jurel. Esto, sin embargo, se podrá solucionar en unos días, cuando toda la flota de arrastre vuelva al mar.





Lonja

Por el momento, de las setenta toneladas de pescado que se descarga en la Lonja coruñesa habitualmente, en la mañana de ayer fueron cuarenta, según el presidente de la entidad, Juan Carlos Corrás.





El portavoz espera, además, que próximo lunes la situación se pueda ir “normalizando”, ya que ayer ya hubo “un ajuste de precios”, tras días complicados por la paralización de la salida del pescado, lo que llenó los contenedores congeladores. Hasta ahora, han tenido que recurrir al transporte escoltado y negociado y la mayoría del producto salió hacia el mercado local. Parte de la bajura sigue parada, pero se espera que en próximos días se siga incorporando y, en general, todo el sector espera la reunión del martes que viene, tras el Consejo de Ministros, para conocer el detalle de las ayudas.





“Hubo más gente que se animó a venir a la plaza, pero aún así hay muchos despistados que todavía preguntan si hay pescado. Hay más cantidad y el precio ha bajado, así que esperemos que los consumidores continúen animándose”, relatan desde Pescados Víctor.





En esta misma plaza, hace un par de días, las carnicerías temían que la situación se alargase y aseguraban no saber cuánta cantidad de mercancía llegaría al día siguiente. En estos puestos también se regresa a lo habitual y, aunque todavía falta un empujón, se respira más tranquilidad.