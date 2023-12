Los mercadillos navideños se echan a las calles de A Coruña

A Gaiteira, la peatonal del Orzán, la plaza del Libro y el mercado de San Agustín. Los coruñeses tenían dónde elegir este sábado para descubrir las propuestas de pequeños comerciantes y artesanos de cara a las fiestas. Cerámica, gastronomía, accesorios, textil o elementos decorativos fueron algunos elementos de la amplia oferta que llenó las calles de la ciudad. En el Orzán, la edición navideña del mercado Feirarrúa sirvió de nuevo como escaparate para el comercio local y artistas en los puestos situados en la peatonal.



La asociación de comerciantes Soho-Orzán, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC) organizó también un taller de postales navideñas y creación de envoltorios para los regalos de Navidad. Todas estas actividades se desarrollaron en la carpa infantil, que contó además con cuentacuentos y actividades para los más pequeños.



En la planta alta del mercado de San Agustín tuvo lugar una nueva edición del mercado das Nubes, donde no faltó la música desde primera hora. Joyería, ropa, velas artesanas, ilustración, fotografía o complementos. En esta edición navideño no faltó ni un solo detalle. La cita también contó con productos alimenticios de la plaza y de representantes de la agrupación de cocineros Coruña Cocina. En el mercado de abastos también hubo espacio para entidades sociales, compartiendo sus iniciativas y productos con los visitantes. En la plaza del Libro, los churros y las creaciones artesanales llenaron con puestos este espacio durante toda la jornada, donde no faltó la ilusión vecinal.

Poblado navideño



En su objetivo de promocionar el comercio local y visibilizar los establecimientos situados en Os Castros, la avenida de Oza, A Gaiteira y Cuatro Caminos, la Asociación de Comerciantes Distrito Oza instaló un poblado navideño en la plaza de la Gaiteira. El evento también contó con un photocall, talleres de globoflexia, elaboración de coronas navideñas, adornos decorativos y farolillos de Navidad, entre otras diversiones, como una carpa con pintacaras y la presencia de Papá Noel, que se fotografió junto a decenas de pequeños.



De 11.00 a 14.00 horas, los asistentes pudieron participar además en un taller de postales de Navidad y disfrutar del hilo musical a ritmo del grupo The Flows, que amenizó la mañana. La plaza de A Gaiteira también acogió una caseta informativa de la ONG Nico contra el cáncer y un recital del poeta Miguel Ángel Biurrun, que presentó sus últimas publicaciones.



A las 12.00 horas, la presidenta de la asociación de comerciantes de Oza, Marta Fernández, acompañada del director de área de Turismo, Comercio y Mercados, Ignacio Dopico, y del presidente de la FUCC, José Luis Boado, entregó los premios del concurso de dibujo La Navidad en el Comercio de Oza. Los hermanos Miguel e Irene Llamas Veira se llevaron el primer y segundo galardón, respectivamente. Alejandra Lamela, Mencía Alcázar y Carmen Capelo, todos de entre seis y diez años, se llevaron también menciones por sus dibujos.