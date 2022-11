La Medusa del puerto de A Coruña se desmontará sin reubicarse en otra localización

La Medusa del muelle del Centenario no será trasladada a ninguna otra ubicación alternativa. La alcaldesa, Inés Rey, adelantó esta mañana que tras valorar la posibilidad de reubicar la instalación, un informe técnico concluyó que no es viable, ya que la chapa no sería reutilizable, aunque sí su estructura metálica. Sin embargo, todo ellos elevaría su coste a 6,4 millones de euros, “más de lo que costaría construir una nueva Medusa”, dijo la regidora municipal.

El Gobierno local concedió hoy a Naturgy la licencia de obras para desmontar el almacén de carbón del muelle del Centenario, dedicado a operaciones industriales. La compañía no hace uso de esta instalación desde hace dos años, ya que la central térmica de Meirama cesó su actividad y la Medusa se encargaba de almacenar el combustible fósil que era transportado a la planta de energía.