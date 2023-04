Medio centenar de cortometrajes estarán en la sección oficial del Festival Imaxinaria

La participación en la competición oficial del Festival Imaxinaria de cine de animación ya está cerrada. Un total de 50 cortometrajes de 20 países diferentes se disputarán los premios del evento. Diez de los filmes se estrenan en España en Imaxinaria. Otros 30 podrán verse por primera vez en Galicia durante el festival, que se celebra entre el 10 y el 14 de mayo en la Sede Afundación de A Coruña.



Imaxinaria es un proyecto creado por el ilustrador y premiado cineasta gallego Alberto Vázquez y la gestora cultural Matilde Rodríguez. Lo promueve Afundación para apoyar la creación de un punto de encuentro, aprendizaje, y difusión del cine de animación en Galicia. El certamen también tiene entre sus objetivos impulsar la creación de público para el cine de animación. Los profesionales que optan por la animación como lenguaje audiovisual han hecho de Galicia una referencia en España para este tipo de películas. Ninguna comunidad autónoma suma en los últimos años tantos reconocimientos de los Premios Goya entre sus creadores de cine de animación.



La sección oficial del Festival Imaxinaria se organizará en seis bloques. En cinco de ellos competirán las películas orientadas al público adulto. Otro se dedicará a cortometrajes realizados para el público familiar. Además de los tres premios que fallará el jurado del evento y el que se otorgará por decisión del público, habrá un galardón que será elegido por el público infantil.



La creación del Premio del Público Infantil es una más de las actividades ideadas por los creadores de Imaxinaria para acercar a los más jóvenes al cine de animación. Y de cara a trabajar en pos de otro de los objetivos del festival, la difusión de los proyectos de animación hechos desde Galicia, el evento integra en su programa la sección "O que está por vir". En ella, realizadores y realizadoras que trabajan desde Galicia presentarán sus nuevos proyectos.



Entre los participantes habrá autoras y autores ya contrastados y premiados como Dani Viqueira o David Fidalgo Omil. Viqueira presentará su proyecto "Soños de bebés". En la cinta, de ritmo frenético y aire onírico, Viqueira cuenta la historia de un psiquiatra que trata a sus pacientes conectando sus sueños y realiza un casting entre sueños de bebés para utilizarlos en terapias con adultos. Por su parte, David Fidalgo Omil presenta Lucus, una historia llena de humor y fantasía protagonizada por una niña y que transcurre en el Lugo de la época del Imperio Romano.



También presentarán avances de sus trabajos dos creadores que están comenzando a desarrollar sus proyectos en el cine de animación tras obtener reconocimientos por su labor en el mundo de la ilustración. Se trata de Bea Lema, que explicará su proyecto O corpo de Cristo, y de Martín Romero, que hará lo propio con el proyecto de cortometraje To bird or no to bird.



La participación en las actividades de Imaxinaria será de carácter gratuito previo registro en Ataquilla.com. El Festival forma parte de la iniciativa solidaria Cultura por alimentos, que Afundación lleva a cabo en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos y que pretende llevar alimentos a los bancos locales. En la entrada a la sede de la Obra Social de Abanca en A Coruña, el público de Imaxinaria podrá aportar productos no perecederos que posteriormente serán distribuidos por la Federación Española de Bancos de Alimentos.