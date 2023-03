Medio Ambiente prepara ya el documento para pedir la excepcionalidad de Nostián

La Concejalía de Medio Ambiente está redactando ya el informe técnico que debe acompañar la solicitud de excepcionalidad en el modelo de reciclaje húmedo-seco que se va a enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Es el resultado de la aprobación unánime de una moción presentada por el PP en el último pleno del jueves pasado.



Esto no significa que el modelo de reciclaje de Nostián, que consiste en un contenedor para orgánicos y otro inorgánico, no se vaya a cambiar añadiendo un tercer contenedor, como había anunciado el Gobierno local. El Miteco no siempre concede la excepcionalidad, aunque en este caso sería de gran ayuda el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente, porque el Gobierno central lo tendría muy en cuenta.



Además, está la cuestión del Consorcio As Mariñas, que agrupa a los municipios del área metropolitana (con la excepción de Arteixo) y que suponen casi el 50% de la basura que se recicla en la planta de Nostián. La alcaldesa, Inés Rey, tiene que conseguir su apoyo para que la planta sea viable y todavía no se ha celebrado ninguna reunión de carácter técnico.



Acuerdo político

Por otro lado, la alcaldesa había asegurado que pretende licitar el contrato de la planta, que lleva caducado tres años, en abril. En la moción de la semana pasada, se pedía licitar el contrato después de las elecciones, habida cuenta de que todavía no existe un acuerdo con el consorcio. Sin embargo, hay que recordar que una moción no es más que una cuerdo político, que no resulta vinculante para el Gobierno local.



Aun así, no se puede infravalorar el hecho de que los tres grupos de la oposición estén de acuerdo en este tema. Aunque la moción fue del PP, tanto la Marea como el BNG la apoyaron después de acordar introducir cada uno un enmienda e incluso el PSOE. Todos parecen de acuerdo en que abandonar un modelo de reciclaje que ofrece mejores resultados que el impulsa el Gobierno central no tiene sentido. Todo esto podría abocar a un nuevo retraso, porque se trata de una enmienda a la totalidad.



El caso de STL

Por otro lado, sobre el caso de el sindicato mayoritario en la concesionaria de recogida de basuras, STL, investigada por corrupción, blanqueo y estafa, el Gobierno local admitió ayer que recaba información para estudiar un “posible personamiento en el proceso judicial en el caso de que encontremos indicios de que se han perjudicado los intereses del ayuntamiento”.



La Policía Nacional sospecha que STL ofrecía empleos en las concesionarias municipales a cambio de una comisión. Por el momento, la investigación continúa abierta.