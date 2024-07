Los mariscadores de A Coruña sanearán los bancos de marisco de O Burgo

Tras una nueva reunión con la Consellería do Mar, pero a la que el Gobierno central no envió representantes, a los mariscadores se les ha abierto una puerta al problema que llevan soportando desde hace meses: tras el dragado, la ría de O Burgo tardará meses en volver a ser productiva, y los mariscadores necesitan subvenciones. Como Xunta y Gobierno no llegan a un acuerdo sobre quién las pagaría, los cofrades elaborarán un proyecto para sanear los bancos marisqueos.

Este proyecto, similar al que ya se hizo en 2007-2008-2009, permitirá a los mariscadores obtener ingresos de ese trabajo hasta que sea posible faenar de nuevo. Manuel Baldomir, portavoz del colectivo, explicó que lo redactarán tan rápido como sea posible. Hay que tener en cuenta que ya redactaron un documento parecido en mayo, cuando se esperaba que fuera la cofradía la que sembrara de cría de marisco los bancos después del dragado. "Ao mello hai que darlle unha pequena volta. O antes posible o presentaremos ante O Ministerio", comentó Baldomir.

Pero, mientras tanto, continuarán con las movilizaciones. Mañana se manifestarán de nuevo en A PAsaxe, cortando el tráfico de un carril del puente en sentido A Coruña. "Hai que lamentar que por parte do Goberno do Estado no enviaran a ninguén a esta reunión", señaló el mariscador. Además del corte de los viernes, han pedido permiso para otro corte que tendría lugar los martes en dirección salida de 14.00 a 15.30 horas, desde O Burgo hasta el otro extremo,

La postura del Giobierno central, que ha repetido en varias ocasiones, es que ya se subvencionó el paro de los mariscadores durante las obras de dragado y que la Xunta debe aportar ahora fondos. La postura del Gobierno autonómico es que este paro figuraba en el estudio de impacto ambiental del proyecto de dragado y que, por tanto, sigue siendo responsablidad de Madrid.

No será la primera vez que la realizan otros proyectos para solventar las consecuencias no deseadas del dragado. Por ejemplo, en el paseo de O Burgo se arreglaron algunos desperfectos provocados por las obras. Baldomir espera que este proyecto corra la misma suerte y que se apruebe. "O mais axiña que se poida".

El proyecto consistiría en trabajos en los bancos marisqueros: movimiento de sustratos para que la zostera (un alga marina invasora) no se asiente, traslado de marisco de unas zonas para otras, dado que se iban a sembrar 460.000 unidades de almeja fina y solo se sembraron 5.000; trabajos de vigilancia para evitar el furtivismo y retirada de residuos sólidos.

Los mariscadores llevan sin cobrar subsidios desde enero. El primer trimestre del año todavía no se había entregado la obra de dragado, por lo que deberían haberlos obtenido. "A día de hoxe, ainda non chegaron e é moi dificil subsistir", denunció Baldomir.