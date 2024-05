El Gobierno reconoce que los mariscadores de la ría deben recibir una indemnización

El Gobierno reconoce que los mariscadores de la ría de O Burgo deben de ser indemnizados por el parón laboral que soportarán, al menos durante 18 meses, mientras no exista producción en los bancos marisqueros del estuario. Al menos así lo aseguró el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, tras una pregunta que formuló al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.



Según el parlamentario, el representante del Ministerio de Transición Ecológica se mostró de acuerdo con la propuesta de los nacionalistas de continuar manteniendo las ayudas al sector en colaboración con la Xunta.

“Reclamamos ao ministerio que haxa esas axudas. Ten que haber unha posición para que as dúas admininistracións competentes (Gobierno y Xunta) se poñan de acordo para recuperar as axudas que houbo ao longo dos dous anos que durou a actuación de draga e da ría”, subrayó Rego.



Papel activo



“Hai unha actuación que foi desenvolta polo Ministerio de Transición Ecolóxica e debe ser quen teña un papel activo para que as axudas cheguen. A Xunta tampouco se pode pór de perfil neste asunto, xa que é a administración coas competencias na actividade marisqueira. Mais o Goberno galego non avanzará se o ministerio non ten unha implicación clara”, añade el diputado, al tiempo que insiste en que se ha conseguido que el Ejecutivo central reconozca la necesidad de mantener las indemnizaciones para no dejar desamparados a los mariscadores.



También destacó que a pesar de que las obras del dragado ya se han dado por finalizadas, todavía hay que llevar a cabo determinadas mejoras en el litoral como es la ampliación de los paseos marítimos.

Por su parte, el colectivo afectado continuará con sus movilizaciones. La próxima tendrá lugar mañana como es habitual en el puente de A Pasaxe.