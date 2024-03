María Salgado | “Las obras en Alfonso Molina pueden hacer colapsar Matogrande”

Es relativo el concepto de nueva presidenta para referirse a la persona que asume la representación de los vecinos de Matogrande. Y es que María Salgado Porto (Mugardos, 1964) sabe de sobra cómo funciona el movimiento reivindicativo de los barrios. Durante las dos últimas décadas ha visto nacer, crecer, detenerse y resucitar la agrupación que ahora dirige y que, de la mano de seis compañeros, buscará llegar hasta María Pita con sus demandas.

Después de 20 años vinculada, ¿qué le ha llevado a dar el paso?

Yo no lo elegí, sino que me han elegido a mí. Cuando formamos este grupo de siete personas quisimos presentar una alternativa al dimitir la directiva anterior. Ninguno dijimos qué cargo queríamos ocupar. Me pidieron que fuera yo la presidenta, porque de los siete solamente uno, el vicepresidente Francisco Encinar, había estado anteriormente en una asociación. Los nuevos me lo pidieron por deferencia hacia mi. No me gusta, pero alguien tiene que hacerlo.



¿Cuáles serán sus prioridades?

Pensar que, aunque yo sea la cabeza visible, esto es un equipo de siete personas. Las decisiones las vamos a tomar entre los siete e intentar tener, como mínimo, una o dos reuniones al año con los vecinos.

¿Cómo definiría la situación actual de Matogrande?

De abandono total. Afonso Molina es ahora mismo es la prioridad número uno en el barrio. Escuchamos que el tráfico se desviaría por Matogrande mientras duren las obras. Matogrande entonces colapsa. Esto es horrible, así que absorber el tráfico de Alfonso Molina, mas el enlace con un Xuxán colapsado ya solamente por el colegio, será impracticable cuando converjan. Matogrande está insufrible.



La apertura de locales, tanto de hostelería como comerciales, es constante...

Tenemos bastante actividad, y bienvenido sea. El problema es que estamos saturados de tráfico. Todo el barrio es zona 30, pero eso está sólo en las señales. En la calle de Enrique Mariñas hay muchas carreras. Además, la iluminación es pésima desde la llegada de las luces LED. Dan sensación de inseguridad.

¿Cuál será su relación con la hostelería de la zona?

No queremos, como muchas veces se dijo, cerrar bares. Queremos respetar el trabajo de todo el mundo, da igual que sea hostelería o lo que sea. Sólo pedimos que se respete el descanso de los vecinos, así como lo que dicen las ordenanzas: intentar tener una convivencia en paz, tanto con la hostelería como con quien sea. Si las terrazas no pueden tener música, por ejemplo, no la pueden tener. No nos molesta la gente hablando en una terraza, o riéndose. El problema es cuando lo que oyes es la música, y hay gente que realmente lo pasa mal.