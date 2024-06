María Pujalte | “En este oficio solo vales lo último que has hecho, lo tengo asumido”

La coruñesa María Pujalte (1966) forma parte del elenco de ‘Clanes’, la nueva serie de Vaca Films para Netflix, que se rodó hace un año en rincones de la ciudad como el puerto de Oza y en municipios como Cambre.

¿Qué tal esa transformación en “abuelaca”, como ya se ha autodenominado, para ‘Clanes’?

Pues muy divertida, han hecho un gran trabajo también en maquillaje y peluquería. Fue toda una búsqueda encontrar el look, porque tanto Monti Castiñeiras como Miguel de Lira y yo estamos caracterizados mayores de lo que ya somos, ¿no? Es como un disfraz y ya sabes que eso nos encanta a los actores.

No sé si se reencontró con compañeros de profesión de aquí.

He hecho poquísimo audiovisual en Galicia, salvo una primera película que rodé cuando empecé con Pedro Carvajal, que fue mi ángel de la guarda en mi conexión con Madrid. Mi unión con Galicia era más por el teatro: la sala Nasa, el teatro independiente... coincidía con Miguel de Lira y después a Monti lo conocía de hacer mucho doblaje juntos. Pero nunca había trabajado con Melania, Tamar... ha sido muy bonito, rodar en Coruña me hizo especial ilusión.

¿Qué puede aportar ‘Clanes’ a un tema tan tratado como el del narcotráfico en esta comunidad?

Tiene una parte basada en hechos reales y muestra la historia de dos personas que tienen la necesidad de conocerse estando en una situación vital que los enfrenta, pero que al mismo tiempo los hermana. Se ven las consecuencias de vivir de esta manera tan peligrosa y destructiva para tantísima gente y es una serie muy amena y con mucha acción.



Con ‘El caso Asunta’ se habló mucho de Candela Peña, una actriz con una trayectoria enorme, y ella dijo en una entrevista que parecía que la estaban descubriendo ahora. ¿Le ha pasado algo parecido?

Yo tengo muy, muy interiorizado desde, no sé, los 18 años que empecé a trabajar, que tú vales lo último que has hecho. Es el mensaje que nos dejó nuestro querido compañero, al que me hubiera encantado conocer, Fernando Fernán Gómez, que es el viaje a ninguna parte. El camino de nuestro oficio es así, es un viaje a ninguna parte.