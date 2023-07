María Pita ya piensa en los conciertos del puerto del año que viene: “hai que pensar ao grande”

Más de 12.000 personas se reunieron en el puerto en el primero de los conciertos del Coruña Sounds en el puerto de A Coruña para disfrutar de los Scorpions. Ayer le tocaba a Rubén Blades, aunque el concierto no tuvo lugar por un problema de salud. Pero ya solo tras la primera de las citas, el éxito de la iniciativa hace pensar en su continuidad y, en el Ayuntamiento piensan ya en el próximo año y lo hacen “ao grande”.



El responsable del área de Promoción da Cidade y concejal de Cultura, Gonzalo Castro, apuntaba esta semana que “os concertos do porto chegaron para quedarse”. El edil apela a que el año que viene se repita la experiencia, “co ánimo de mellorar, na medida do posible, o cartel e o nivel”, aunque matiza “que o de Scorpions xa foi un concierto de nivel moi alto”.



Castro apela a “poñerse xa co ano que vén”. Explica que, entre otras cosas, desde María Pita se pretende “explorar a posibilidade, tendo en conta o espazo dispoñible, facer incluso concertos de maior envergadura, en canto a aforo”. En definitiva, la intención sería que el puerto se convierta “nun espazo de referencia para grandes eventos musicais”, pero sin olvidarse, “en ningún caso, que para a programación de todo o ano temos unha referencia nacional como o Coliseum”. De este modo, entre ambos recintos, se “redondearía a programación da cidade con concertos todo o ano”.

Grandes giras

La semana pasada, Castro bromeaba con poder traer a Bruce Springsteen, un artista por el que siente predilección. Al respecto, completaba estos días asegurando que “traballamos sempre na idea de traer á Coruña o mellor”.



Pero siempre, “sendo conscientes de que as limitacións están aí e atraer unha xira internacional dese nivel para unha cidade como Coruña non é doado”. Pero aún así, el edil de Cultura apela a “non desbotar nin esa, nin outras alternativas, hai que traballar sempre pensando no grande, porque é a forma de facer cousas que teñan nivel e contribúan a reforzar a imaxe da cidade como referente musical do norte de España”, concluía Castro.

Próximas citas

Ayer le tocaba el turno a Rubén Blades, mañana harán lo propio Marea y, el 31, se subirá al escenario del muelle Zaz. Entremedias, el puerto seguirá acogiendo música el 28 y 29 con el Morriña.



El propio Castro confirmó hace unos días los trabajos para que el puerto volviese a ser un escenario para el festival Noroeste. No obstante, hasta el momento, los permisos portuarios se extendieron hasta unos días antes de cuando se prevé el evento.