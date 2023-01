La Marea pide una moratoria de un año en la autorización de pisos turísticos

La Marea Atlántica registró una proposición para ser debatida en el próximo pleno del día 12 y destinada a implantar una moratoria de un año en la autorización de pisos turísticos en la ciudad.

No se trata, según advierte el partido, de una moción, sino de una propuesta ejecutiva y con efectos inmediatos que, de aprobarse, permitiría frenar la proliferación de viviendas de uso turístico “mentres se desenvolve unha regulación específica para un sector que hoxe medra sen control”.



El candidato Xan Xove afirma que “regular os pisos turísticos é unha medida que foi pactada hai máis dun ano, no marco de acordo sobre políticas de vivenda, e que segue sen cumprirse, por iso agardamos que Inés Rey respecte o pactado en non bloquee esta votación no pleno”.



Oferta de vivienda

Xove recuerda que, según el registro de la Xunta, en A Coruña existen unas 700 viviendas de uso turístico, el doble que antes de la pandemia, y 00 más de las que puede encontrar en el mercado de alquiler una vivienda habitual.



Según el alcaldable por A Coruña, “é un dos motivos polos que resulta imposible alugar nesta cidade”.