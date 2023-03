La Marea critica que Inés Rey presente un programa electoral pero no unos presupuestos

“A alcaldesa anda coa cabeza na elaboración da súa lista, e diríase que vai empregar os orzamentos como programa electoral, pero as entidades seguen sen saber que apoio terán este ano”, asegura Xan Xove, candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña. Por ello, durante una visita a la sede del Comité Antisida de A Coruña (Casco) reclamó al Gobierno local que “poña sobre a mesa, cando antes, un modificativo de crédito para desbloquear dunha vez os convenios coas entidades sociais, deportivas, culturais e veciñais da Coruña, que están caducados desde decembro por culpa de que o goberno local non presentou nin sequera un proxecto de orzamentos para 2023”.

Así, Xove lamentó que “Inés Rey estea pensando en presentar un programa electoral antes que uns orzamentos, e teña a cabeza en cousas coma a elaboración da súa lista en lugar de atender as necesidades do tecido asociativo da Coruña”, e pediulle á alcaldesa que corrixa este erro canto antes. De hecho, reivindicó que la Marea Atlántica lleva reclamando desde diciembre un modificativo de crédito para garantizar los convenios, pero tres meses después el Ayuntamiento aún no les dio garantías a las entidades sociales de que recibirán su apoyo.