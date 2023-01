Marea y BNG presentan sus alegaciones al cambio de modelo de reciclaje de Nostián

El cambio de modelo de gestión de la planta de reciclaje de Nostián, el llamado ‘húmedo-seco’ que ha anunciado el Gobierno local ha alarmado a la oposición, que considera que es más eficaz que el modelo de quinto contenedor que piensa implantar ahora. Tanto la Marea Atlántica como el BNG han presentado observaciones al anteproyecto, que cerró el plazo el martes, aunque no el PP. Ahora se llevará de nuevo a Junta de Gobierno local para su aprobación definitiva.



El nuevo contenedor incorpora envases ligeros. Esto obliga a los coruñeses a adquirir nuevos hábitos en lo que se refiere a separar la basura, y obliga a ocupar más espacio en la calle para disponer de ese contenedor. Pero, por extraño que pueda parecer, esto no hace más efectivo el proceso de separación en origen, vital para un reciclaje efectivo, ni mejora los porcentajes de material recuperado.



El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, destacó ayer que “renunciar ao modelo húmido seco significa que os cidadáns non só teremos que separar o vidro, o papel e o cartón, os restos orgánicos e a fracción restante (inorgánicos). Alén diso, a partir de agora”, esclareceu, “teremos que separar tamén latas, botellas de plástico, bricks, tapas e outros envases lixeiros para os depositar nun novo colector específico, cando antes a separación se facía en planta”.

Tasas de recuperación

Segundo datos de la última memoria do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el sistema húmedo-seco se recicla una media de 38 kilos de envases por habitante y año, frente a los nueve que se consiguen con el sistema que el Gobierno de Inés Rey pretende implantar y que justifica asegurando que están obligados por un cambio en la legislación.



Sin embargo, el BNG y la Marea coinciden en señalar que no es así: en la nueva Ley de Residuos que entró en vigor el año pasado, se incluyen varias excepciones. En el artículo 25.6, se preve la excepcionalidad si la recogida conjunta de los residuos no afecta a su reutilización para el reciclaje, que la recogida separada no proporcione mejor resultado ambiental o que implique unos coste económicos desproporcionados. Para Xan Xove, candidato de la Marea, está claro: “O goberno local ten que solicitarlle ao Estado que manteña Nostián coma unha das excepcións previstas na nova normativa. É posible, é legal e tamén é o lóxico”.

Consorcio As Mariñas



Otro asunto que también suscita rechazo es la forma en la que el Gobierno local ha tratado al Consorcio As Mariñas: los municipios del área (excepto Arteixo) generan el 50% de los desperdicios que se procesan en Nostián, pero no se les informó del cambio de modelo. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró que les convocaría a una reunión a partir del lunes para la que todavía no hay fecha.



Para Jorquera, se está marginando al consorcio. Y advierte: “a viabilidade futura da planta e Nostián depende da participacion do Consorcio”. l