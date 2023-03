La Marea Atlántica reta a Inés Rey a debatir con los vecinos sobre el proyecto urbanístico de Visma

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, retó a la alcaldesa, Inés Rey, a mantener un debate con los vecinos sobre el proyecto urbanístico de San Pedro de Visma. Lo hizo durante un encuentro que mantuvo con vecinos de O Ventorrillo y después de que el pleno de este mes bloquease la propuesta de la formación de "repensar o macroproxecto", adaptándolo a las demandas vecinales.



“Na Marea Atlántica temos un modelo de cidade xusta, verde, democrática e feminista, un modelo para A Coruña de hoxe, e temos claro que encher Visma con 30 edificios que deixan pequenas as torres da Rolda de Outeiro non é o camiño. Se a alcaldesa ten algunha proposta que non sexa repetir os argumentos das inmobiliarias, propóñolle defendela nun acto público, diante da veciñanza afectada. Tanto para dar explicacións como para escoitar o que teñen que dicir. O acordo co PP é unha rúa cega, non suma. A alternativa precisa información, escoita e debate”, afirma Xan Xove.

En la jornada, la Marea explicó a los asistentes la situación de las 4.000 viviendas proyectadas, así como la falta de respuesta para los problemas de movilidad que supondría este desarrrollo urbanístico y el mal tratao que consideran se les da tanto a los huertos urbanos como a los restos arqueológicos de la zona.

De esta manera, Xove le pidió a Inés Rey que deje de impulsar proyectos inmobilizarios "que van en contra da cidade que queremos, non só en Visma, senón tamén en Durmideiras, nas Percebeiras, na Agra de Santo

Amaro... Non se pode hipotecar deste xeito o modelo de cidade do futuro, e menos cando non faltan nin tres meses para que un novo goberno saia das urnas o 28 de maio e haxa que abordar unha revisión en profundidade do PXOM. A cidade non pode seguir crecendo con urbanizacións obsoletas dos anos 90. A Coruña ten que desenvolverse con criterios de 2023”.