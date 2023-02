La Marea Atlántica pide que se suspenda el proyecto de urbanización de Visma

La Marea Atlántica presentó las alegaciones realizadas por el grupo al proyecto de urbanización del polígono de San Pedro de Visma, para el que solicitan la suspensión por considerarlo "propio do século pasado" y contradictorio con las normas de suelo y patrimonio.

Según el candidato a la Alcaldía, Xan Xove, se trata de un lan de eleva densidad, con 4.000 viviendas repartidas en 30 edificios de entre diez y 21 alturas, que "rompen completamente coa contorna, illan os barrios próximos e non respectan o patrimonio arqueolóxico da zona".

La Marea señaló que elaboraron sus alegaciones tras hablar con las asociaciones vecinales de los barrios afectados, Visma, O Ventorrillo y Mariñeiros, así como con los usuarios de las ecohuertas de la zona. Todos ellos, dicen desde la formación, trasladaron su preocupación por el desarrollo urbanístico.



“Preguntámonos se Visma representa o modelo de cidade de Inés Rey. Para isto quere o goberno da Coruña, para acelerar operacións coma esta? Para levar desde o Concello unha xestoría ao servizo das promotoras? Confunde a política de vivenda coa xestión inmobiliaria, algo que cambiaremos cando, despois de maio, a Marea Atlántica volva estar no goberno da Coruña”, explicó Xove, que insistió en que el Ayuntamiento no puede limitarse a “mover papeis e actuar coma unha xestoría para promotores, non pode limitarse a deixar facer. Porque xa vemos as consecuencias de deixar facer en materia de vivenda, que na Coruña é imposible alugar, con máis pisos turísticos que alugueiros convencionais, e co prezo medio máis alto de todas as cidades galegas. O mercado non regula, o mercado afoga”.

Xove señaló además que “a solución non é que o 25% dunha urbanización de 4.000

vivendas sexan de protección oficial durante algúns anos para logo pasar ao mercado

privado, molestando o mínimo ás promotoras”, sino que apuesta por la construcción de vivienda pública, como en los casos de Pontejos y Xuxán.