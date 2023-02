La Marea Atlántica denuncia que los trabajadores de las bibliotecas siguen sin cobrar

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, mantuvo un encuentro con el comité de empresa de las bibliotecas municipales de gestión privada tras el que pudo constatar que "unha parte do persoal segue sen cobrar as vacacións do ano 2022".

“O goberno municipal prometera resolver o problema do impago de salarios nas bibliotecas, e apostou pola solución de traspasar o contrato, unha solución que estamos a ver que que non foi abondo. Agora non poden mirar para outro lado, o goberno é responsable do servizo e ten que facerse cargo de que as

traballadoras cobren todo o que se lles adebeda”, señaló Xan Xove.

Además, añadió que todavía no se ha puesto en marcha la comisión para estudiar la remunicipalización del srvicio, una propuesta que el PSOE apoyó en el pleno de octubre y en la que el comité debe estar presente. "Por en marcha a remunicipalización é agora máis doado ca nunca —explica Xan Xove—, o groso do traballo técnico xa se fixo no goberno de Xulio Ferreiro.

Además, recuerdan que el Supremo respaldó la subrogación de la plantilla en su sentencia sobre la remunicipalización del servicio de ayuda en el hogar de Pamplona en febrero de 2022 y que "Inés Rey pode contar, ata o último día de mandato, cos votos da Marea Atlántica”.