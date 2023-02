La Marea Atlántica critica que se empiece a desmontar la Medusa de A Coruña "por decreto"

La Marea Atlántica critica que Naturgy iniciase esta semana el desmontaje de la Medusa del puerto de A Coruña sin que el Gobierno local ni la Autoridad Portuaria "abrisen a debida reflexión". "A Medusa vaise eliminar por decreto", censura Xan Xove, candidato de la Marea a la Alcaldía coruñesa.

"Sen debate público, nin transparencia, nin estudos serios sobre as posibilidades desta infraestrutura –alén do seu valor simbólico e para a nosa paisaxe urbana– como equipamento dotacional ao servizo da cidadanía no futuro bordo litoral. Volven os tempos en que as decisións na Coruña as tomaban catro”, asegura Xove que se están realizando los inicios de los trabajos.

Así, Xove recuerda que hace un año el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de la Marea que reclamaba la permanencia de la Medusa en el puerto como "pieza referencial" del paisaje urbano y del patrimonio industrial de A Coruña. Esta moción comprometía además al Gobierno local a "viabilizar" ante la Autoridad Portuaria “un uso dotacional público de equipamento ao servizo da cidade”.

El traslado de la estructura, señalan desde la Marea Atlántica, solo debía producirse en caso de estar “debidamente acreditada e xustificada en relación coa súa incompatibilidade coas necesidades de tráfico portuario e coas previsións ao respecto no plan estratéxico portuario ou nos outros plans e programas de actuación da Autoridad Portuaria”, en línea con la moción que fue apoyada por el PSOE y el BNG, mientras que el PP se abstuvo.



"Nin unha cousa nin a outra aconteceron", critica la Marea, que asegura que lo único que se trasladó a los vecinos es que la Medusa debía ser desmontada, unas declaraciones realizadas por la alcaldesa, Inés Rey, amparándose "nun suposto informe técnico". Así, señala la formación, el documento en el que se basa esta decisión "limitábase a calcular os custos do traslado e comparalos cos que tería volver construír unha estrutura idéntica noutra ubicación. En ningún caso estudaba o destino da Medusa a novos usos cívicos.

As cifras empregadas por Inés Rey nin sequera coinciden coas recollidas nese informe", afirman.

Por ello, Xove le exige a Rey que, en lugar de “retorcer informes técnicos para avalar a súa inacción”, dé explicaciones sobre las gestiones que el Pleno le encomendó instando a la alcaldesa a "concertar coa Autoridade Portuaria as negociacións e acordos precisos" para que la Medusa se convirtiese, preferiblemente en el mismo muelle en el que está, en un equipamiento público.