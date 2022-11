Las máquinas rehacen a toda prisa la duna de Riazor ante el peligro de los temporales

En plena alerta naranja, las máquinas han vuelto a Riazor a recomponer la duna que ayer fue arrasada por las fuertes temporales. Pocas veces ha sido tan efímera esta defensa, puesto que acababan de levantarla. Sin embargo, al día siguiente, después del ataque de las olas, apenas se podía percibir la duna, así que era necesario actuar: los expertos señalan que, cuando está tan erosionada, la duna pasa de ser una defensa contra el oleaje a un peligro, puesto que las olas suben como por una rampa hasta el Paseo Marítimo.

Como hoy el viento es de componente sur-suroeste, y no norte, no se espera que Riazor se vea muy castiado, ni siquiera durante la pleamar, que tendrá lugar a las tres y media de la tarde, lo que permitirá que las máquinas sigan trabajando sin descanso. En cambio, es posible que las olas se ensañen con otro tramo del Paseo Marítimo, el que se encuentra entre As Ánimas y la Torre de Salvamento Marítimo, por lo que se aconseja precaución.