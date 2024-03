Majo Gimeno | Si tú no vas, los niños se quedan solos

Lo Que De Verdad Importa eligió a Majo Gimeno como una de sus protagonistas en el congreso que celebra hoy en Palexco por su papel como fundadora de Mamás en Acción. La labor de esta ONG hace posible que más de 3.000 voluntarios acompañen a niños hospitalizados en situaciones vulnerables. Su buena voluntad ya abarca varias comunidades como Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía, Las Palmas y Aragón.

¿Qué le motivó a crear Mamás en Acción?

Tenía una vida perfecta, pero entré en una crisis personal provocada por el sector en el que trabajaba. Un día cogí a mi hija y, para no llorar en casa, me puse a andar por Valencia y acabé en una parroquia. El sacerdote me contó que mis problemas no eran para tanto y que había un niño sólo enfermo en el hospital. Es cierto que me fui a mi casa, pero me quedé preocupada pensando “¿Hay un niño como mi hija que estará solo y sin padres?” Entonces me ofrecí como voluntaria, pero no podía.

¿Por qué?

Tenía que pertenecer a una ONG. En el hospital me explicaron que no existía ninguna así y que era una pena porque había muchos pequeños solos. A mí eso me derrumbó. Llegaba a casa, cogía mi hija, y veía a ese niño.

¿Cómo fundó la ONG?

Cuatro amigas montamos una asociación. Empezamos a trabajar en centros de menores para tener un aval. Necesitábamos a más personas y las cuatro lo contamos en nuestro entorno y a través de Facebook. Cuando nos llamaron para el primer acompañamiento, ya éramos unas 50 personas. Empezamos a crecer con más acompañamientos y más personas en otros hospitales de Valencia.

Hay niños en situaciones muy difíciles. ¿Cómo lo afrontan sus voluntarios?

Nunca es fácil. Aunque lleves diez años, como es mi caso, acompañando a cientos de niños, cada turno en el que entro soy nueva otra vez. Me pongo nerviosa como el primer día y siento el mismo miedo porque cada uno es diferente y nunca sabes lo que va a pasar. Una cosa que compartimos todos los voluntarios y es que si es por ti, tú nunca vas al hospital. El problema es cuando piensas que si tú no vas, los niños se quedan solos. Entonces todo cambia. Te da fuerza para no abandonar.

El efecto positivo ha sido demostrado en Valencia.

En 2018, el doctor Mínguez puso evidencias científicas en el Hospital La Fe de Valencia. Se dieron cuenta de que tras 10.000 horas de acompañamiento por Mamás en Acción siempre pasaba algo extraordinario. Cuando estamos con un niño maltratado, la psiquiatra nos dice que “se va a poner agresivo. No os preocupéis, pero nos tenéis que avisar para que no sufra”. Pues tras 10.000 horas, nuestros niños nunca se ponían agresivos. Investigaron las libretas donde apuntamos nuestra trabajo con ellos. Sin darnos cuenta, habíamos hecho cuadernos de recuperación emocional. Nadie nos los había pedido, pero resultó ser una herramienta muy útil para el hospital y sus tratamientos.