La magia vuelve a las calles de A Coruña con Melchor, Gaspar y Baltasar

La de hoy fue una jornada de emociones en la que la magia volvió a las calles de A Coruña. Era la primera cabalgata en tres años sin restricciones y los coruñeses decidieron celebrarlo por todo lo alto con Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya no hacía falta mantener la distancia de seguridad y, por lo tanto, volvieron las batallas por conseguir todos los caramelos que permitiesen los bolsillos de los abrigos y mochilas. Por supuesto, en esta lucha, que no entendía de edades, no faltaron los paraguas abiertos para recolectar las golosinas lanzadas desde las quince carrozas.



El desfile de los Reyes Magos más picassianos, acompañados de un millar de personas en la comitiva real, partió del barrio de Os Mallos y llegó a la plaza de María Pita tres horas más tarde. El recorrido fue respaldado por más de 130.000 personas repartidas en diferentes puntos de la ciudad. Los 400 figurantes, de entre seis y once años, llenaron las carrozas y tuvieron la importante misión de repartir los 7.000 kilos de caramelos disponibles este año.

La cabalgata salió a las 18.00 horas de la avenida de A Sardiñeira, para continuar por Pérez Ardá, uno de los puntos con más afluencia de gente. Continuó por Ramón y Cajal para girar, por primera vez, por la avenida de Oza y proseguir hasta Primo de Rivera. Ahí comenzó la segunda etapa del desfile que llevaría a Sus Majestades de Oriente hasta la plaza del Ayuntamiento. Osos polares, pingüinos, galletas de jengibre, soldaditos de plomo, ranas, círculos de fuego, tambores, Picassos en bicicleta... no faltó ningún elemento para sumergir a los más pequeños en un mundo de fantasía.

Las carrozas



La cabalgata contó con ocho carrozas municipales y siete de empresas –Gadis, Cabreiroá, Repsol, Abanca, Desarrolla, Vázquez y Reino y Northius–. A todas ellas se unió, como no podía ser de otra forma, la de los Bomberos de A Coruña, una de las más aclamadas y a la que el público coreó frases como “esos Bomberos, que tiren caramelos”.



A lo largo del recorrido se instalaron varios espacios de mayor accesibilidad, zonas de baja intensidad acústica y, además, cuatro puntos de asistencia sanitaria de Cruz Roja. La música que sonó durante el desfile corrió a cargo de Mariah Carey, Frozen y Wham!., pero también había figurantes de las dieciséis compañías artísticas participantes que, micrófono en mano, se lanzaron a cantar y bailar.



Los guiños a Picasso sirvieron para conmemorar el cincuenta aniversario del fallecimiento del artista y se reflejaron en la vestimenta de los niños, todos ataviados con boinas de colores, paletas, pinceles, la paloma blanca y, en el caso de los Reyes Magos, una Torre de Hércules en sus carrozas que simularon las torres de caramelo que dibujaba el pintor. A su llegada a María Pita, pasadas las 21.15 horas, Sus Majestades de Oriente sumaron un rey más. La alcaldesa, Inés Rey, los recibió momentos antes de saludar a los más pequeños, todavía extasiados, desde el balcón del Palacio Municipal.

Área metropolitana



Melchor, Gaspar y Baltasar también acompañaron a los más pequeños del área metropolitana. A primera hora de este jueves aterrizaron en Cambre, donde recorrieron en coche clásico las distintas parroquias. Ya por la tarde se celebraron las cabalgatas de O Temple, Cambre, Abegondo, Carral, Miño, Culleredo, Curtis, Arteixo y Oleiros.



Ningún niño se quedó sin la oportunidad de ver a los Reyes Magos, que dejarán las calles durante esta madrugada para inundar los hogares de regalos, ilusión y felicidad. Y es que, tras tres años, los niños pueden revivir un 6 de enero de magia.