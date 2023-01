La macrodiscoteca de 6.000 metros cuadrados de A Coruña abrirá un solo día y tendrá horario a la europea

Evitar que el concepto macrodiscoteca sea sinónimo de macroproblemas y macroquebraderos de cabeza es la prioridad para el grupo inversor que ya ha iniciado los trámites legales en el Ayuntamiento para conseguir la licencia. Para ello, la idea es introducir varios conceptos que den la vuelta a la estigmatización habitual del ocio por parte de algunos sectores, principalmente el vecinal, y sobre todo subrayar e incidir en el “ocio responsable”, tal y como apunta la futura gerencia, que tiene noviembre como fecha en el horizonte.



En muchos sentidos, los 6.000 metros cuadrados de la próxima alternativa de ocio en A Coruña serán un viaje a la noche europea. Y es que buena parte de la filosofía continental se trasladará a la ciudad: horarios de apertura más tempraneros y un cierre que incluso permitiría disfrutar un poco más de la noche en otros establecimientos de lo que, en ningún caso, pretenden interpretar como competencia. Pero lo más rompedor de todo resultará lo que los inversores han dado en llamar el “cambio de ritmo en la hostelería”. Traducido, una apertura de un solo día a la semana que concentre y canalice todos los esfuerzos. No se trata de tener 2.000 personas cada noche, sino de multiplicar esos tres días de apertura y sumar 6.000 en una sesión única. Cabe recordar que lo ecléctico de la propuesta permitirá disfrutar por igual en salas independientes a los amantes del indie, el reggaeton o la música electrónica. Exactamente lo mismo que hacen todos los festivales actuales.



Turismo y ocio de la mano

Que A Coruña se ha convertido en un referente turístico, no solamente en el concepto tradicional de la palabra, es un hecho que casi nadie se atreve a discutir. El haber atraído una inversión semejante para un proyecto sin precedentes como el de la discoteca también forma parte del potencial de la ciudad, y en ese sentido la intención es incluir el ocio nocturno en la lista de reclamos. “Nos tenemos que retroalimentar el turismo y el ocio nocturno, por eso hablamos de un ocio responsable; al participante en cualquier congreso, cuando acaba, también le apetece tomarse una copa”, advierte la próxima gerencia. “El ocio nocturno tiene que dejar de ser lesivo a ojos de la sociedad”, prosigue respecto a la conciliación entre el derecho al disfrute y al descanso.



Con la ubicación como gran secreto y Oza como posible predilección, lo que es seguro es que la nueva macrodiscoteca de 6.000 metros cuadrados y 2.000 plazas de aparcamiento será cualquier cosa menos un problema vecinal. “No puede abrirse el reguero contra los vecinos; el futuro nos dice que no es viable en el tiempo, no solo con el Gobierno municipal, sino en cualquier lugar del mundo. Hay que estar donde no se moleste”, explican fuentes de los responsables del proyecto. l