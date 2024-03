Luísa Villalta regresa al sentir coruñés en el 20 aniversario de su muerte

En el 20 aniversario de su fallecimiento y a dos meses de que se le dedique el Día das Letras Galegas, Luísa Villalta regresó ayer al sentir coruñés, con uno de los primeros grandes actos en su honor de este año. La federación de asociaciones culturales Galiza Cultura organizaba ayer un acto en el teatro Rosalía de Castro que rendía tributo a Villalta a través de diferentes disciplinas artísticas.



El programa de ayer contaba con intervenciones poéticas, con voz de Marica Campo, Xulio López Valcarce, Cesáreo Sánchez y Eva Veiga. Todos ellos declamaron los versos de la propia autora.



A continuación, la profesora y escritora Pilar García Negro, se acercaría a la Luisa Villata más íntima y personal, a través de una intervención especial: ‘Eu renazo galega’.



En el programa había espacio también para la escenificación dramática de Miguel Pernas. En concreto, interpretó el ‘Concerto para un home só’, de Luísa Villalta, publicado en 1989 en los Cadernos da Escola Dramática. Pernas ya había interpretado esta pieza hace 20 años, en un homenaje tras el fallecimiento de la autora y profesora.



Al igual que en la vida de la homenajeada, en el Rosalía también había presencia musical. El grupo instrumental Siglo XX, que conforman Florian Vashi, Luigi Mazzucato y Raúl Mirás. El programa previsto incluía piezas como ‘O paseo das esfinxes’.



La música también trascendía al final del acto, con una intervención alrededor de ‘O outro lado da música’, mismo título del ensayo que Villalta publicó en 1999, donde ponía en valor la mutua atracción que sienten entre sí la música y la poesía. El encargado de la intervención era Xurxo Souto.

Más recuerdos

En un día como ayer, fueron muchas las personas e instituciones que recordaron a Villalta. Una de esas instituciones era, precisamente, la Real Academia Galega (RAG), que recordaba a la autora poniendo de relevancia una de sus obras, ‘Papagaio’, el poemario que creó para las fotos de Maribel Longueira sobre el derribo del barrio de la prostitución. A esta obra pertenecen los versos con los que la RAG abre el espacio de su web dedicado a Villalta.



También la recordaba el Ayuntamiento de A Coruña, vía X, a través de sus versos: “e no Montealto, no de Outeiro e máis nas moas / permanecen os ares insepultos que nos forons dando a forma / no molde verbal dos ventos que habitamos”.



Entidades como el Consello da Cultura Galega, la asociación cultural Alexandre Bóveda, la Asociación de Escritores en Lingua Galega, así como agrupaciones musicales como A Banda da Loba también recordaron a Villalta en redes sociales.