Luísa Villalta, “máis viva que nunca” na súa cidade tatuada na pétrea pel do mar

Tras a apertura no pazo municipal de María Pita da exposición ‘A música das palabras’, comisariada por Xesús Domínguez Dono, os actos institucionais do Día das Letras Galegas trasladáronse ao teatro Colón, para render homenaxe a Luísa Villalta.

Alí, nun recinto cheo cos ecos da voz de Rosa Cedrón, falaron a súa familia e os representantes institucionais, nun acto que contou coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda; do delegado do Goberno, Pedro Blanco; da alcaldesa, Inés Rey; do presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes; do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, así como de conselleiros e concelleiros da Coruña.

Foi a súa irmá, Susana Villalta, quen agradecía as homenaxes por este día, así como todos os actos levados a cabo para levar a súa palabra aos “trens, aos institutos…”. “A palabra de Luísa é como o seu corazón, da Coruña”, apuntaba a súa irmá, que engadía que “Luísa estaría orgullosa”, destas homenaxes. “Luísa está máis viva que nunca, grazas de corazón”.

“Estamos reivindicando ás novas xeracións”, afirmaba Freixanes na súa alocución. “É unha celebración de país, pero tamén de cidade", engadía Rey. Rueda, pola súa banda, reivindicaba “o que significou, significa e significará a súa obra”.

Pecha o acto do Colón Rosa Cedrón e a súa interpretación do Himno Galego.

Tras este acto, celebrarase no teatro Rosalía o pleno extraordinario da Real Academia Galega, que se poderá seguir por streaming.