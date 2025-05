Luis Fonsi, Chayanne y Marc Anthony: triunvirato puertorriqueño en A Coruña

El nuevo festival de A Coruña, Son do Nordés, acaba de anunciar que Luis Fonsi actuará entre artistas tan internacionales como Albano y Romina Power o Diego el Cigala. El puertorriqueño se une así a los ritmos latinos que traerán los concierto de Chayanne y Marc Anthony a la ciudad, en un año que la música nacional e internacional está en todo su esplendor.

No será la primera vez que Fonsi aterrice en Coruña. En el verano del 2022 logró llenar la plaza de María Pita con su gira 25 Aniversario, y todo apunta a que volverá a repetir éxito el próximo 17 de julio en el parque de Santa Margarita. En pleno pulmón verde de A Coruña sonarán temazos como el Despacito, No me doy por vencido o Échame la culpa, títulos obligados ya en su repertorio.

Más próximo está el concierto de Chayanne, el 18 de mayo. El también puertorriqueño actuará en el Coliseum dentro del marco Concertos Do Xacobeo.

Una década ha pasado desde que Chayanne pisó tierra coruñesas. Esta vez nos trae su gira "Bailemos otra vez", con himnos intergeneracionales como Y Tú Te vas, Torero o Un Siglo Sin Ti. Por desgracia para muchos fans, las entradas volaron en horas el mismo día de su puesta en venta.

También dentro del programa Concertos Do Xacobeo se encuentra Marc Anthony. Con una trayectoria de más de 30 años, el artista está de gira por los escenarios más importantes del mundo y uno de ellos es el Muelle de Batería de A Coruña.

Su gira "En Vivo" repasa sus hits, que pocos no son, para que el público goce de sus ritmos latinos el próximo 13 de julio.

Al igual que Luis Fonsi y Chayanne, Marc Antonhy ya se pasó por A Coruña en el año 2019, colgando el cartel de "entradas agotadas" 48 horas después de que salieran a la venta.

Es curioso que el puertorriqueño aterrice en Galicia una semanas después que su ex pareja Jennifer López, que actuará en Pontevedra el 8 de julio. Las especulaciones sobre si se producirá un reencuentro en los escenarios gallegos no se han hecho esperar. De momento, lo que está confirmado es que su música será protagonista.