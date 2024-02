Ludwig Dürichen | "Vi Galicia y decía 'si hay una orquesta... juntar profesión y vacaciones sería muy bonito'"

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) interpretará hoy el ‘Concierto para violín’ de Jesús Torres, bajo la dirección de Andrés Salado y con el violinista de la OSG Ludwig Dürichen como solista. “Creo que soy el tercero que la interpreta”, asegura con una sonrisa el músico alemán, que reconoce entre risas que acaba de cumplir la mayoría de edad, ya que hace 18 años que se instaló en la ciudad.



Dürichen destaca sobre la creación de Torres que está compuesta por tres movimientos. “Es muy intenso, su música es siempre muy expresiva”, comenta. El primero de los movimientos, ‘Dramático’, “para mi, suena como muy andaluz, es como un gran lamento”, asegura y explica que el segundo “es más colorido”, mientras que el tercero “es muy curioso, porque termina con el violín solo”. “Va a ser bastante impactante”, adelanta Dürichen, que reconoce entre risas, “ojalá me salga bien”.

Inicios y cuarteto

Su amor por el violín nace de querer seguir los pasos de sus hermanos mayores, que también lo tocaban. “Empecé joven, con cinco años”, indica, “tuve la suerte de que no estaba forzado por mis padres”, añade, por lo que la pasión se desarrolló de una manera natural, compaginando el violín con los partidos de fútbol en el campo que tenía al lado de casa, en Frankfurt.



Después de educarse en Frankfurt, estudiar en Berlín y sacar una plaza en Hamburgo, empezó a venir de viaje a Portugal, donde un amigo suyo tocaba en la Orquesta Nacional do Porto. En esos viajes, descubrió Galicia. “Vi esto y decía: ‘Si hay una orquesta... poder juntar la profesión con las vacaciones sería bonito’”. Y se cumplió, “fue el destino”, asegura sobre haber sacado la plaza en la OSG, tras lo que, tres meses después, conoció a la que es su mujer, “sin apenas hablar el idioma, imagínate, aprendía con libros, CD, con la radio... fue una época muy bonita”, afirma.



Sobre ambos países, asegura que hay diferencias en el público. “En Alemania, la gente va muy elegante a los conciertos, aquí no se exagera tanto”, asegura. No lo ve necesario, pero sí indica que “me gusta que la gente se ponga algo bonito porque quieren escucharnos, y no creo que sea por presumir”.



Además de su labor en la OSG, Dürichen forma parte del Cuarteto Atlántico. Se trata de un tipo de formación que ve muy necesaria para los músicos, “es superimportante, porque es donde más te puedes expresar”. Por eso ve indispensable darles más importancia: “Siempre digo que deberíamos tener un ciclo de cámara”, concluye.