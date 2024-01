Las voces de la cantera de la OSG resuenan en el teatro Colón

Como viene siendo habitual en estas fechas festivas, los integrantes más jóvenes de las diversas formaciones de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) toman el testigo de los adultos y se convierten en los principales protagonistas. Los primeros fueron esta tarde los coros infantil y joven de la OSG, cuyas voces resonaron en el teatro Colón, en el concierto ‘Coros no Nadal’.



El coro infantil, bajo la dirección de Sofía Rodríguez, y con Isabel Romero acompañando al piano, interpretó algunos clásicos como ‘The Lord bless you and keep you’, de John Rutter, así como ritmos más movidos como el de la canción popular brasileña ‘Samba lele’. No se olvidaron por el camino creaciones más recientes, pero que de algún modo son ya parte de la cultura navideña popular, como puede ser ‘Somewhere in my memory’, de John Williams y parte de la banda sonora de la película ‘Solo en casa’. Para completar el programa, el coro de niños de la Sinfónica interpretó también una creación de mediados del siglo XX como el ‘Vinde, vinde’, con arreglos de Fernando Briones; así como el ‘Así cantan los chicos’, de Jesús Guridi.



Por su parte, el coro joven, bajo la dirección de Daniel G. Artés, ofreció una selección de interpretaciones como la de ‘Odi et amo’, de Carl Orf; el ‘Sacrum convivium’, de Molfino; ‘Northern Lights’, de Ola Gjeilo; o el ‘Ave verum corpus’ de Wolfgang Amadeus Mozart. Como culmen, el concierto contó también con una selección de piezas de ‘El Mesías’ de Haendel.

Segunda propuesta

Como colofón a estos días navideños, hoy tendrá lugar el tradicional ‘Concierto de Reyes’, que interpretará la Orquesta Infantil de la OSG. Será también en el teatro Colón, a partir de las 13.00 horas.



Los diferentes grupos de la orquesta, dirigidos por Enrique Iglesias Precedo y Jorge Montes Martínez, interpretarán varias selecciones musicales. En el concierto se podrán escuchar piezas barrocas de Haendel, Bach, Purcell o Bohm. Pero también habrá interpretaciones más cercanas a la época festiva, como ‘Jingle Bells’, ‘Silent Night’, ‘Mary had a baby’ o ‘Rocking Carol’.



De este modo, los coros y la orquesta infantil ponen el colofón a las fechas navideñas, antes de que la OSG retome su programación de abono habitual, la próxima semana.