Lorenzo valora la protesta de Méndez Núñez como "un clamor por la igualdad"

“A Coruña, Galicia y España fueron el domingo y siguen siendo un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia y la convivencia" declaró el portavoz popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, quereclamó a la alcaldesa, Inés Rey que pida perdón a los coruñeses: "Los acusó de guerracivilistas y el domingo, más de diez mil se manifestaron pacíficamente contra los pactos indignos e ilegítimos de Sánchez que ella apoya”. El acto llenó los jardines de Méndez Núñez con unas 6.500 personas, según la Delegación de Gobierno, que protestaron sin incidentes contra la amnistía de los implicados en el Procés como condición para la investidura de Pedro Sánchez.

“Me preocupa el clima guerracivilista que se está creando por unos pactos politicos que son legítimos", recordaba Lorenzo, que s pregunta: "¿Cómo puede decir un cargo público que ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente es guerracivilista?”. El portavoz popular destacó que Rey es miembro de la Ejecutiva del Comité Federal del Psoe nacional y apoya estos pactos, "cuando es el propio partido socialista el que ha renegado de su historia y de sus principios”.

El domingo lo dijimos alto y claro: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”, declaró. “Inés Rey dijo que apoya estos pactos indignos y tachó de guerracivilistas a quienes protestan pacíficamente. Por eso les debe una disculpa a esos más de diez mil coruñeses. “Es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado”