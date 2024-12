Lorenzo: "La prórroga de la obra en Monte Alto nos da la razón pese a que Inés Rey nos llamó mentirosos"

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, destaca que la prórroga de las obras del mercado de Monte Alto y del presupuesto municipal de este año para 2025, son más muestras "de la incapacidad de gestión de Inés Rey". “Su única salida cuando lo denunciamos es descalificarnos e insultarnos y ahí no nos van a encontrar. Sí nos encontrará en el diálogo, en las propuestas y en defensa de los vecinos”, destaca.



“La alcaldesa aprobó este viernes una prórroga de ocho meses de la obra de la plaza de Monte Alto. El tiempo nos ha dado la razón cuando denunciamos el retraso y la Alcaldesa me llamó mentiroso. Hoy han aprobado la prórroga y veremos lo que tardan en aprobar un sobrecoste”, señala Miguel Lorenzo.



El portavoz popular recuerda que el 16 de septiembre denunció "públicamente el retraso y ese mismo día, la alcaldesa dijo que yo mentía. Dijo que contamos los plazos desde la firma del acta de replanteo en lugar de hacerlo desde el momento en el que se iniciaron las obras. El informe propuesta que llevaron hoy a Junta lo corrobora y además dice que siete meses de retraso son culpa del Ayuntamiento”.



Lorenzo afirmó, tras las declaraciones de la alcaldesa, que se equivocaba y que la engañaban: “Y el tiempo nos ha dado la razón una vez más, como cuando dijo que las fiestas de 2023 estaban contratadas en tiempo y forma; que Lage Tuñas no había hecho obras sin licencia; que no había recortado las becas comedor; que no había problemas en el parque infantil de Pelamios; que Pardo de Vera era la adecuada para el Plan Estratégico; o que no podía hacer nada en la huelga de basura”.



Inés Rey también ha aprobado la prórroga del presupuesto de 2024 para que entre en vigor el 1 de enero, lo que demuestra, en primer lugar "la incapacidad del Gobierno municipal para elaborar y aprobar un nuevo presupuesto acorde a las necesidades de la ciudad". “Inés Rey recorta en 83 millones de euros el gasto público para el próximo año, porque la prórroga recorta el presupuesto de gasto en esos 83 millones a pesar de haber subido todos los impuestos a todos los coruñeses”, afirma.



También deja a los barrios sin inversiones “porque la prórroga incluye dar de baja 62,5 millones para obras en los barrios y ya este año dejaron sin ejecutar 98 millones para inversiones y 225 millones en los cinco años anteriores” y a mayores supone privar a los coruñeses de 2,65 millones de euros para subvencionar obras de rehabilitación en barrios como Ciudad Vieja, Labañou, Casas Franco, Barrio de las Flores...”.



La prórroga aprobada por Inés Rey supone "dejar a todas las asociaciones de la ciudad de todos los sectores sin convenios nominativos porque no se prorrogan y dar de baja 4,5 millones de euros del servicio de ayuda a domicilio, donde hay listas de espera", asegura Lorenzo.